مصر، تفعيل الرابط الإلكتروني لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2023

فعلت وزارة التربية والتعليم ، الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الدخول على بوابة تظلمات الثانوية العامة، من خلال الرابط التالي لتسجيل الطلب ” من هنــــــــا “.

ووجهت بوابة التظلمات رسالة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم جاء فيها

عزيزى الطالب: بإمكانك الآن التقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة لعام 2023 م، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك، البريد المصري- فوري- وقتي- إيجي باي- سداد- ضامن- أمان -مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل – أموال.

وتابعت الوزارة: بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم فيها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم، قائلة: ملحوظة هامة طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

وأكدت الوزارة على ضرورة ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها، على أن يتابع الطالب تاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، والالتزم بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، مع تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ثم يتم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.