بايدن تلقى 5 ملايين دولار من أوكرانيا بحسب وثيقة طلبها الكونغرس من إف بي آي

اتهمت لجنة بالكونغرس الأمريكي مكتب التحقيقات إف بي آي باخفاء وثيقة غير سرية تورد تفاصيل عن تلقي بايدن حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما 5 ملايين دولار من أوكرانيا.

يزعم الإف ب أي أن صحة الوثيقة لم تثبت بعد رغم تلقي أدلة عنها من عدة سنوات..

في جلسة استماع اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، استجوب السناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي حول وثيقة ترد فيها مبالغ من شركة في أوكرانيا قدمت اموالا لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بما فيها 5 ملايين للرئيس بايدن نفسه.

وسبق أن نقلت أ ف ب عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه لائحة اتهام له، في ‏نفس اليوم الذي تم الكشف فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أخفى دليلا على أن خلفه، جو ‏بايدن، تلقى رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا.‏

وأضاف ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له منذ صدور لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، واستدعائه للمثول للمحاكمة، اليوم الثلاثاء المقبل: “لم أقرأ أي شيء عن فضيحة بايدن، كان من الممكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ”. وزعم ترامب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية من أجل تقويض الحملة الرئاسية لمنافسه السياسي الرئيسي، وكذلك لتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية بشأن نجل بايدن. وأكد ترامب أنّه ضحية “حملة اضطهاد”، مخاطبا أنصاره للمرة الأولى منذ أن وجه إليه القضاء الفدرالي الأميركي اتهامات في خطوة غير مسبوقة وقد يكون لها انعكاسات على الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2024.

واعتبر ترامب خلال تجمعَين للجمهوريين في جنوب شرق الولايات المتحدة، أنّ سبب استهدافه بملاحقات قضائية هو ترشّحه لولاية ثانية إلى البيت الأبيض. وقال أمام نشطاء مجتمعين في كولومبوس في ولاية جورجيا “لهذا السبب يقومون بذلك. لو لم أكن (مرشّحاً)، لما كانت هناك حملة اضطهاد ولما كانت هناك لائحة اتّهام”. ويواجه قطب العقارات السابق 37 تهمة بسبب نقل آلاف الوثائق بعضها سري، معه عندما غادر البيت الأبيض بدل أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني.

وناقش أعضاء في الكونغرس الأمريكي مؤخرا مزاعم عن رشاوى قبضها بايدن حين كان نائبا للرئيس أوباما– ومزاعم أن مقدم الرشوة الأوكراني لديه تسجيلات صوتية عن تلك الدفعات.





Sen. @ChuckGrassley: “The foreign national who allegedly bribed Joe & Hunter Biden allegedly has audio recordings of his conversation[s], 17 such recordings. According to the 1023, the foreign national possesses 15 audio recordings of phone calls between him & Hunter Biden [and]… pic.twitter.com/HCcuqV7SUW — Tom Elliott (@tomselliott) June 12, 2023

كما رفض بعد ذلك تسليم معظمها، على الرغم من رسائل التذكير من مكتب التحقيقات الفدرالي. وهذه ثاني لائحة اتهام تطال الرئيس السابق خلال شهرين، تلك التي أصدرها في نيسان/أبريل قضاء ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال المحاسبي. وتمهّد هذه الاتهامات الطريق لانتخابات رئاسية لا مثيل لها بينما تلاحق وزارة العدل الرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته، المرشّح الأوفر حظّاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وقال ترامب في غرينزبورو في ولاية كارولاينا الشمالية “أنتم تتعاملون مع مجانين”. وأضاف “الاتهام الذي لا أساس له ضدي” من جانب إدارة بايدن “سيصبح من بين أفظع إساءات استخدام السلطة في تاريخ بلدنا”. – “مختل” – نظم التجمعان قبل أيّام من مثول ترامب المتوقّع أمام محكمة في ميامي الثلاثاء. وهو يواجه تهماً بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض، بما في ذلك أسرار عسكرية ونووية. ويستمر الرئيس السابق في تكرار أنّه ضحية اضطهاد سياسي، مهاجِماً ما وصفه بأنّه هجوم قضائي غير عادل عليه. وتتضمّن لائحة الاتّهام التي وُجّهت إلى ترامب ونُشرت الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلّق بالأمن القومي” و”عرقلة عمل القضاء” وتقديم “شهادة زور”.

وكان قد أعلن في اليوم السابق عن لائحة الاتهام واستدعائه للمحكمة في ميامي الثلاثاء. وعلّق ترامب على الأمر على شبكته “تروث سوشال” وعبر مقطع فيديو نُشر على “تويتر”، واصفا المدّعي الخاصّ جاك سميث المكلّف الإشراف على التحقيق بأنّه “مختل”، ومندّداً بما اعتبره تدخّلاً في الانتخابات دبّره الرئيس جو بايدن وفريق حملته.

?BREAKING: House Oversight Chair James Comer confirms FD1023 form proves Biden criminal bribery scheme after viewing it, announces Contempt of Congress hearings for FBI Director Wray this Thursday pic.twitter.com/iqWv9NgAqV — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 5, 2023

غير أنّ بايدن أشار إلى أنّه “لم يتحدّث” مع وزير العدل بهذا الشأن. وقال ترامب إنّه يُلاحَق “لأنّنا نتقدّم الآن كثيراً في استطلاعات الرأي مرة جديدة ضدّ بايدن”، رغم أنّ استطلاعات الرأي لا تُظهر تقدّماً واضحاً في هذه المرحلة. ورصّ المعسكر الجمهوري الصفوف على الفور حول ترامب. وقال رئيس مجلس النوّاب كيفن مكارثي “أقف مثل جميع الأميركيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب”. بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه “يوم حزين لأميركا”. وكرّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترامب لوزارة العدل، معتبراً أنها “أداة”.