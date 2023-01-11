تلاوة القرآن في عزاء نجل جورج وسوف تثير الاهتمام والفضول

طلب جورج وسوف من داعية مسلم أن يتلو من القرآن الكريم في عزاء نجله وديع، وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شيخ دين مسلم وهو يتلو آيات من القرآن الكريم من سورة مريم في عزاء وديع نجل المطرب السوري الشهير جورج وسوف في مسقط رأسه قرية كفرون المتاخمة للحدود اللبنانية.

وما زاد التفاعل حول الفيديو هو ظهور رجل دين مسيحي (قس) إلى جانب الشيخ في العزاء.

وجاءت تلاوة الآيات القرآنية بطلب مباشر من سلطان الطرب جورج وسوف وهو ما أثار جدلاً واسعاُ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ ياسر الصالح “إنها ليست المرة الأولى الذي يطلب منه جورج وسوف ذلك، فقد سبق أن طلب منه تلاوة سورة مريم في عزاء والدته سابقاً”.

وأضاف جورج وسوف “يحفظ من كتاب الله، وعندما قرأت له سورة مريم في إحدى الزيارات السابقة كان يرددها معي”.

وكان وديع؛ النجل الأكبر للفنان جورج وسوف، توفي يوم الجمعة الماضي (6 يناير/كانون الثاني 2023) إثر أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية تكميم معدة أجراها في وقت سابق، وهو ما ترك تعاطفاً واسعاً بين جمهور الفنان جورج وسوف.

وتساءل مغردون كثر عن ديانة جورج وسوف، بعد تداول مقطع من مقابلة سابقة مع الإعلامي اللبناني نيشان. وقال أبو وديع حينها “أنا مش مسيحي وأقيم الآذان في بيتي”.