تلاقي الإنترنت بالذكاء الاصطناعي، الغرب المتوحش منفلت الزمام

لم تصمم الإنترنت للذكاء الاصطناعي، ونحن على وشك اكتشاف ذلك بالصدمات. فلو نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي من جميع الجوانب – الاستراتيجية، والتطوير، والهندسة، والأمن – يمكن التوصل لاستنتاج حاسم مفاده أن البنية التحتية العالمية للإنترنت لا تستطيع دعم صعود الذكاء الاصطناعي للأسباب التالية: نحن ندخل عالمًا من مزيج مربك فيه محتوى مزيف يُولّده الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ناهيك عن نماذج لغة ضخمة لأغراض خطرة تم تدريبها محليًا. ويضاف لذلك ذكاء اصطناعي مُدمج داخل الرقاقات وأجهزة إنترنت الأشياء مما يصعف كشف ما فيه وما يقوم به.

هناك أيضا مدن ذكية يشرف على الذكاء اصطناعي فيها فريق متمرس، وماذا عن الذكاء الاصطناعي الكمي؟ ستصل هذه التقنية أسرع من المتوقع، مع أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل دون إذن، جدران الحماية لدينا لا تستطيع إيقافه. بروتوكولاتنا لا تستطيع تدقيقه، وطرق تفكيرنا الحالية لا تستطيع احتواءه.

السيناريوهات المحتملة حاليًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ظل البنية/الهيكلية الحالية للإنترنت تبدو قاتمة.

سيناريو جديد

في ظل صعود النظام البشري الرقمي، قضيت السنوات الأربع الماضية في بناء النظام البشري الرقمي – وهو أساس مُعاد تصوره للشبكات والتواصل والتفاعل الرقمي، مُصمم لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي الحقيقي. هناك أكثر من 8000 شريحة توثيقية، أي نظام متكامل. وهو قادم لا محالة.

على مدار السنوات القليلة الماضية، التحقتُ بعشرات الدورات التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، وشاركتُ في عدد لا يُحصى من الندوات عبر الإنترنت، وشاهدتُ عروضًا توضيحية، واستمعتُ إلى محاضرات خبراء من جميع أنحاء العالم – ومثلكم جميعًا، كنتُ مفتونًا بشدة بإمكانيات هذه التقنية.

ولكن في مرحلة ما من مسيرتي، تحوّل تفكيري. وبدلًا من التركيز فقط على ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله – الأدوات الذكية، والأتمتة، وإنشاء المحتوى – بدأتُ أطرح سؤالًا أعمق: هل يستطيع العالم الذي بنيناه للتواصل عبر الإنترنت أن يستوعب صعود الذكاء الاصطناعي؟ هل يستطيع الإنترنت، كما نعرفه، دعم الذكاء الذي نحقنه في كل جهاز ومنصة ونظام؟ كلما فكرتُ في الأمر أكثر، ازدادت الإجابة صعوبة.

صُمّم الإنترنت منذ عقود لغرض أساسي واحد: ربط الناس. بُني للتواصل، لا للإدراك. لم يكن الهدف منه أبدًا دعم الأنظمة الذكية التي تتعلم وتتطور وتعمل من تلقاء نفسها. وحتى الآن، قبل أن يتكامل الذكاء الاصطناعي بالكامل مع بنيتنا التحتية، نعاني بالفعل من:

• البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي

• المواقع الإلكترونية المزيفة والأخبار الكاذبة

• اختراق الأنظمة وتعطيلها

• البرمجيات الخبيثة، وبرامج الفدية، والاختراقات الأمنية

• انتشار محتوى غير موثوق أسرع من الحقيقة

الآن، تخيلوا هذا الإنترنت نفسه، ولكن مدعومًا بالذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء مقاطع فيديو فائقة الواقعية، واستنساخ الأصوات، والتلاعب بالصور، ونشر معلومات مضللة على نطاق واسع. تخيلوا برامج ماجستير في القانون يمكن بناؤها داخليًا بتكلفة منخفضة، وتدريبها على أي شيء، وتعليمها كيفية تجاوز أنظمة الأمان.

هذا ليس خيالًا علميًا، إنه يحدث بالفعل. والحقيقة هي: الإنترنت – الأساس الذي نعتمد عليه يوميًا – ليس جاهزًا لهذا النوع من الذكاء.

سأستكشف بعض المجالات التي نحتاج إلى التفكير فيها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وبنية/هيكلية الإنترنت الحالية!

انفجار محتوى الذكاء الاصطناعي المزيف وانهيار الثقة، قبل الذكاء الاصطناعي، كنا نعاني بالفعل من فقدان الثقة على الإنترنت. اعتدنا على رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، ورسائل البريد العشوائي، ومواقع جذب الانتباه، والنوافذ المنبثقة الاحتيالية، وبرامج الروبوت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مواقع الأخبار المزيفة بأكملها. كان الأمر سيئًا بالكامل، ولكن على الأقل، في ذلك الوقت، كان معظم المحتوى من صنع البشر – وكان له حدود. والآن مع الذكاء الاصطناعي، زالت تلك الحدود.

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء:

• مقاطع فيديو مزيفة لأشخاص حقيقيين يقولون أشياء لم يقولوها قط

• نسخ صوتية يمكنها الاتصال بوالديك أو بنكك متظاهرة بأنها أنت

• رسائل بريد إلكتروني مكتوبة بدقة بنفس نبرة صوتك

• صور لأحداث لم تحدث أبدًا

• شخصيات رقمية كاملة تبدو وتتحدث وتتصرف كأشخاص حقيقيين

ويمكن إنشاء كل ذلك في ثوانٍ – على نطاق واسع.

أزمة ضياع الثقة الرقمية

نحن ندخل عصرًا لم يعد فيه شرط التصديق هو الرؤية، فلم تكن تصدق وجود شيئا مالم تراه، حيث قد تكون الصورة أو الفيديو أو التسجيل الصوتي – التي كانت تُعتبر في السابق دليلًا قويًا – مصطنعة تمامًا. والأسوأ من ذلك، أن أدوات إنشاء هذا المحتوى أصبحت أرخص وأسرع وأسهل استخدامًا. لستَ بحاجة لأن تكون خبيرًا أو مخترقًا. كل ما تحتاجه هو الوصول إلى الأداة المناسبة.

فماذا يحدث للحقيقة عندما يستطيع أي شخص، في أي مكان، إنشاء أي شيء؟

ماذا يحدث للثقة عندما تعجز حتى حواسنا عن التمييز بين الحقيقي والمزيف؟

انهيار الثقة الرقمية ليس مجرد أثر جانبي، بل أزمة. والإنترنت الذي لدينا اليوم – القائم على الوصول المفتوح والحسابات المجهولة وضعف التحقق – لم يُصمم قط للدفاع ضد هذا.

لكن ما يزيد الأمر خطورةً هو سرعة تطور الذكاء الاصطناعي التي لم نشهدها من قبل.

كنا نتحدث عن الحوسبة الكمومية كشيء سيظهر “في المستقبل البعيد”. أما الآن، فشرائح مثل Majorana 1 من مايكروسوفت وغيرها تُدخل الحوسبة الكمومية إلى أدوات التطوير العملية والأجهزة الطرفية. لم يعد الأمر مشروعًا علميًا، بل أصبح شخصيًا.

وهذا يقودنا إلى سؤال مُخيف ولكنه حقيقي للغاية:

ماذا يحدث عندما يتحد الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة الكمومية؟ عندما لا يعود الذكاء محدودًا بسرعات أو سعة الحوسبة التقليدية؟ عندما يُمكن توليد محتوى مُزيف ليس فقط بشكل أسرع، بل بشكل فوري – وبطرق لا يُمكننا حتى نمذجتها بعد؟

نحن لا نتحرك بسرعة فحسب، بل يتسارع بنا الذكاء الاصطناعي وتقنيات فائقة أخرى نحو آفاق جديدة. وبنيتنا التحتية لا تُواكب هذا التطور.

عاصم حجازي