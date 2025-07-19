تكليف الذكاء الاصطناعي بقرارات الوظائف وزيادة الرواتب وغيرها بشركات في الإمارات

يثق 76% من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة بالذكاء الاصطناعي بالكامل أو جزئياً بتكليف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تتعلق بأسلوب حياتهم نيابةً عنهم أو التوظيف وزيادة الرواتب والاستثمار وكثير غير ذلك، بحسب ما يكشفه تقرير “الذكاء الاصطناعي في كل مكان في الإمارات العربية المتحدة” الصادر عن شركة إندافا. ويظهر التقرير الذي جاء بـ11 صفحة عن العديد من النتائج اللافتة حول تبني الذكاء الاصطناعي وإدراك قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة له. يُشير ذلك إلى مستوى عالٍ من الثقة الشخصية بالذكاء الاصطناعي وهي تتجاوز تطبيقات الأعمال وتشمل مجالات مثل الحياة المهنية والصحة والشؤون المالية. يرى قرابة 76% من المشاركين باستطلاع الرأي أنه يجب أنت تبقى جوانب في المجتمع بعيدة عن الذكاء الاصطناعي، ولا يفصح التقرير عن تفاصيل محددة حول ذلك. ويشير البيان الصحفي حول دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات الحاسمة، إلى ثقة قادة الشركات والمؤسسات في قرارات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.

وتُعرب غالبية كبيرة من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين في الإمارات العربية المتحدة عن ثقتهم في أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة بالكامل التي تتخذ قرارات عالية المخاطر تؤثر بشكل مباشر على حياتهم العملية بما في ذلك القرارات المهنية، مثل زيادة الرواتب وشؤون الميزانية والتعويضات، ويثق 79% من صناع القرار في الإمارات العربية المتحدة بالذكاء الاصطناعي في تخصيص الميزانيات داخل المؤسسات، بما في ذلك القرارات التي قد تؤثر على تعويضات الأفراد أي مستويات الرواتب. كما أعرب 79% عن ثقتهم بالذكاء الاصطناعي لإدارة المواهب، بما في ذلك التوظيف وإدارة الأداء، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن تسريح الموظفين. يثق أربعة من كل خمسة مشاركين (80%) بنظام ذكاء اصطناعي آلي بالكامل لاتخاذ قرارات تتعلق بمسيرتهم المهنية، بما في ذلك تحديد التدرج الأمثل في الراتب، وتقديم المشورة بشأن الترقيات، أو النظر في مناصب جديدة. وهناك نسبة عالية مماثلة (80%) تثق بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية شخصية مثل الاستثمارات والتخطيط للتقاعد. ولا يختلف الحال كثيراً مع التوصيات الصحية، حيث يتطابق نفس مستوى الثقة (80%) على التوصيات الصحية الآلية. يؤكد البيان الصحفي أن “الموظفين مستعدون لعصر جديد من اتخاذ القرارات بقيادة الذكاء الاصطناعي يتجاوز بكثير أتمتة المهام منخفضة المخاطر”.