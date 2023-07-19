تكلفة كسوة الكعبة تصل لـ25 مليون ريال سنويا

بالتزامن مع بدء العام الهجري الجديد 1445ه، ومع غرّة شهر محرّم، استبدلت مساء أمس الأربعاء في مكة المكرمة كسوة الكعبة المشرفة وسط حضورٍ كبيرٍ.

و تجاوزت تكلفة كسوة الكعبة المشرفة مبلغ الـ 25 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 6.66 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى ثوب في العالم، وذلك لأنها تصنع من أجود أنواع الحرير الطبيعي، وتطرز بأفضل أنواع الخيوط.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، أن عدد مذهبات كسوة الكعبة يبلغ نحو 53 قطعة، منها “16” قطعة للحزام الأمامي والشمالي للكعبة، “7” قطع تحت الحزام، ونحو “4” صمديات.

وقالت الرئاسة أن الكعبة تضم كذلك “17” قنديلاً، و”5″ قطع لستارة الباب، وحلية الميزاب.

وضمن أعمال تبديل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بثوب جديد، فإنه يوجد نحو “114” صانعًا حرفيًا ومتمكنًا في إنتاج ما يعادل “56” قطعة مذهبة على الكسوة، ليصل حجم الذهب “120” كيلو جرامًا.

وأضاف أن الفريق يتكون من 114 صانعا حرفيا متمكنا يعمل على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يوما، علما بأن كمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة تصل إلى 120 كيلوجراما من الذهب، و100 كيلو جرام من الفضة.

أين تذهب كسوة الكعبة المشرفة بعد تغييرها

بعد تبديل كسوة الكعبة القديمة بكسوة جديدة، تُسلم الكسوة القديمة إلى لجنة من الحكومة السعودية، والتي بدورها تتولى مهمة تقطيع هذه الكسوة إلى قطعٍ صغيرةٍ، توزع كهدايا تذكارية على كبار الشخصيات والدول والسفارات في المملكة العربية السعودية، والتي بدورها تعرضها ضمن متاحفها الوطنية، كما يمكن طلب صرفها لمتاحف أو هدايا، ويتم ذلك بناء على المادة 12 الفقرة الثانية من نظام المستودعات، بعد موافقة السلطة.