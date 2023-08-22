أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا عن قيمة الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة “إكس”، أن الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14.500 ريال.

وأضاف أنه يتم احتساب إجمالي الراتب ” الأساسي + البدلات ” دون احتساب حسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

في الوقت نفسه، اشترط حساب المواطن على المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن ذلك ضمن بيانات الداخل في البرنامج.

وبين أنه في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن”.

وأكد أنه سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم.

ومؤخرًا، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، وأنه مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.