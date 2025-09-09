تكسي بدون سائق في العاصمة القطرية الدوحة بشراكة بين مواصلات وبوني إي آي

أعلنت شركة بوني أي آي التي تطور سيارات بتقنية القيادة الذاتية، عن شراكة استراتيجية مع شركة مواصلات “كروه”، المزود الأكبر لخدمات النقل في قطر، بهدف إطلاق واختبار سيارات أجرة (تكسي ) ذاتية القيادة في العاصمة الدوحة. وستبدأ الشراكة بمرحلة تجريبية تهدف إلى تطويع تقنيات Pony.ai مع ظروف القيادة المحلية المعقدة في قطر، والتي تشمل المناخ القاسي، والبنية التحتية، وأنماط حركة المرور. تلتزم الشركتان بضمان أن جميع البيانات الناتجة عن الاختبارات – من المركبات وأجهزة الاستشعار – سيتم تخزينها ومعالجتها داخل قطر، بما يتوافق مع قوانين سيادة البيانات الوطنية، لضمان عدم نقل أي بيانات حساسة إلى الخارج. تُعد الظروف الجوية القاسية في قطر، مثل درجات الحرارة المرتفعة التي قد تتجاوز 45 درجة مئوية، والعواصف الرملية، والرطوبة العالية، تحديًا كبيرًا لتكنولوجيا القيادة الذاتية. ولمواجهة ذلك، صُممت منصة Pony.ai لتشمل نظامًا متكاملًا من أجهزة الاستشعار (LiDAR، الرادار، الكاميرات) مع نظام تنظيف خاص بالأجهزة، مما يضمن أداءً آمنًا وموثوقًا حتى في الظروف البيئية الصعبة. المهندس أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات “كروة” أشار بالقول القول إن المشروع “إنجاز هام” يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. أكد أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لنجاحات الشركة في إدارة النقل خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسلامة الخدمات النقلية في البلاد. أما الدكتور جيمس بينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pony.ai، فأوضح أن الشراكة تمثل “إنجازًا هامًا” في توسع Pony.ai عالميًا، وشدد على أن قطر بيئة فريدة لاختبار التقنيات، وأن خبرة مواصلات “كروة” المحلية تجعلها الشريك المثالي لتطوير حلول مستدامة ومخصصة للمنطقة.

