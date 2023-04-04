تقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة

أصدر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قراراً يقضي بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي التي يتم اقتطاعها من أصحابها من أجل المنفعة العامة.

وأصدر المجلس في جلسته العادية، أمس الاثنين، قراره “بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/‏‏‏11/‏‏‏1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/‏‏‏6/‏‏‏1360”.

#مجلس_الشورى يوافق على تعديل الفقرة (هـ ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۰) وتاريخ 1392/11/12هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (۲۱) و (۲۳) من نظام الطرق والمباني. pic.twitter.com/MumaNVvqhg — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 3, 2023

وجاء ذلك خلال استعراض المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.

الشورى أصدر قراراً يقضي بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة

وقرر المجلس إضافة نص إلى الفقرة (هـ) لتصبح على النحو الآتي: “لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33 بالمئة من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض”.

مجلس الشورى السعودي

ونص القرار على أن التعويض يتم “من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض طبقاً للقرار طلب مالك المخطط -أو من يمثله نظاماً- من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33 بالمئة”.

وأضاف “كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33 بالمئة أو تجاوزتها وما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33 بالمئة لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط – أو منْ يمثله نظاماً – من نسبة تزيد على 33 بالمئة عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها”.