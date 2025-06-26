تقنية متقدمة من كوراليتيكس الإماراتية محور اتفاقية دولية في معرض في باريس

أعلنت شركة “كوراليتكس Coralytics ” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تأسست في الإمارات، عن اتفاقية أبرمتها مع مؤسسة فرنسية وأخرى أمريكية في معرض فيفا تيك 2025 في باريس وهو أضخم مؤتمر ومعرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا وحضره 180,000 مشارك، وأكثر من 14,000 شركة ناشئة بحسب بيان المؤتمر الختامي. ووقعت كوراليتيكس للذكاء الاصطناعي والاتحاد الوطني الفرنسي لمهنيي العقارات (SNPI)، وريالتي فيد RealtyFeed (شركة أمريكية متخصصة في تمكين قواعد العقارات متعددة القوائم MLSs)، اتفاقيةً رسميةً لإطلاق حلٍّ عقاريٍّ تحويليٍّ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي، ومتجذّرٍ في بروتوكولات المنظمة العالمية لمعايير العقارات (RESO) للسوق الفرنسية. ويؤكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن هذا التعاون “يعكس قوة التعاون الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي المتجذر في القيم المشتركة والطموح الاستشرافي والالتزام المشترك برسم ملامح مستقبل قائم على الابتكار. كما ذكر الوزير الإماراتي أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض فيفا تيك 2025 “تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، كما يتجلى في هذه الاتفاقية الثلاثية”. وهذا يدل على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤيتها “نحن الإمارات 2031”. (لقطة من المعرض لـ وزير الاقتصاد الإماراتي وفؤاد بكار المؤسس الشريك لـ كورأليتكس)

لقطة من المعرض لـ وزير الاقتصاد الإماراتي وفؤاد بكار المؤسس الشريك لـ كورأليتكس)

ما الذي تقدمه كوراليتكس؟

وتؤمن حلول كورأليتكس الكفاءة في إدارة قوائم العقارات وجذب المشترين لمنح الشركات ميزةً تفوق تكنولوجيةً فعّالة تُبسّط جهود التسويق وتُحسّن جودة القوائم مما يجعل كوراليتكس قوة تسويقية ذكية متكاملة مُصمّمة خصيصاً لقطاع العقارات. وتؤمن كورأليتكس ما يلي:

إنشاء قوائم عقارية آلية وعالية الجودة

إنشاء نصوص ذكية: انسَ قضاء ساعات في صياغة أوصاف عقارية جذابة. يُمكن لـ كورأليتكس إنشاء نصوص تفصيلية وجذابة ومُحسّنة لمحركات البحث بسرعة لقوائمك، مع إبراز الميزات الرئيسية ونقاط البيع. هذا يضمن الاتساق والجودة في مجموعة المحفظة الاستثمارية، مهما كان حجمها. تحسين الصور ووضع العلامات: تحسّن حلول كورأليتكس صور العقارات تلقائياً – من خلال ضبط الإضاءة والألوان والوضوح – لجعلها أكثر جاذبية بصرياً. بالإضافة إلى الجانب الجمالي، يُمكنه وضع علامات ذكية على الميزات داخل الصور مما يُحسّن إمكانية البحث ويُوفر للمشترين المحتملين معلومات أغنى.

توليد أصول التسويق

يُمكن لـ كورأليتكس توليد أصول تسويقية مُتنوعة، بالاستفادة من بيانات وصور العقارات الحالية، مما يُوفر الكثير من الوقت في التصميم وإنشاء المحتوى. يُمكّنك هذا من الوصول إلى السوق بشكل أسرع وبمواد أكثر تنوعًا.

الامتثال لبروتوكول RESO وقابلية التوسع العالمي

من خلال البناء على بروتوكولات منظمة معايير العقارات (RESO) ، تضمن كورأليتكس أن تكون بيانات عقاراتك مُوحدة وقابلة للتشغيل البيني. ويعني ذلك تبادل بيانات سلس، يُسهّل هذا نقل البيانات بسهولة ودقة بين مختلف الأنظمة – نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ونظام قوائم العقارات المتعددة (MLS) المحلي، وبوابات القوائم العالمية، وغيرها. هذا يُجنّب أخطاء إدخال البيانات يدويًا ويضمن تمثيل القوائم باستمرار عبر جميع المنصات. ومع توجّه القطاع نحو توحيد معايير البيانات بشكل أكبر، فإن استخدام حل متوافق مع معايير RESO يضع الشركات العقارية في طليعة تبني التكنولوجيا، مما يضمن التوافق مع الابتكارات المستقبلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. ستؤمن الأتفاقية الوصول العالمي كما يتضح من شراكة الاتحاد الوطني الفرنسي لمهنيي العقارات SNPI، وتُظهر الشراكة مع (الاتحاد الوطني الفرنسي لمهنيي العقارات) وشركة رياليتي فيد I. قدرة كوراليتكس على ربط الأسواق الدولية من خلال الالتزام بهذه المعايير العالمية. هذا يعني إمكانية نشر قوائم العقارات بسهولة وفهمها من قِبل جمهور دولي أوسع، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشترين.

حلول فريدة

تتميز حلول كوراليتيكس بأنها تُعيد تعريف كيفية تفاعل المتخصصين في قطاع العقارات مع التكنولوجيا، وتقديم تجربة إدراج قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي” للسوق الفرنسية، بما يثبت نجاح تصدير التكنولوجيا الإماراتية المتطورة وإمكاناتها للتوسع العالمي. ويؤكد فؤاد بكار، الرئيس التنفيذي لشركة كوراليتيكس للذكاء الاصطناعي، صراحةً على مهمتهم المتمثلة في “جعل أدوات العقارات الذكية أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر تأثيرًا للوكلاء وأنظمة قوائم العقارات المتعددة والأسواق العقارية عالميًا”، ونهجهم في “بناء حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع عالميًا”.

That’s a wrap on #VivaTech 2025! 🚀 Big thank you to Dubai's tech ecosystem partners, speakers and organizers for the energy and vision. Check out the event highlights below 👇@BusinessDubai pic.twitter.com/VN8WhRy9Ic — Viva Technology (@VivaTech) June 24, 2025