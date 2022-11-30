تقنيات مكافحة الاحتيال في دائرة الضوء بالمملكة العربية السعودية

بمناسبة الأسبوع الدولي السنوي للتوعية من الاحتيال، نظم البنك المركزي السعودي بالتعاون مع كيرني، وهي شركة لاستشارات إدارة الأعمال ولها مكاتب في أكثر من 40 دولة حول العالم، “قمة مكافحة الاحتيال 2022″، بمشاركة المؤسسات المالية الكبرى في المنطقة وقادة الأعمال والتكنولوجيا لرفع مستوى الوعي حول تقليل التأثير السلبي للاحتيال في جميع أنحاء المملكة.

وتعد هذه القمة الأولى من نوعها كحدث متخصص في تقنيات الكشف عن الاحتيال المالي والوقاية منه في الرياض.

وكان من بين المتحدثين البارزين في الحدث بريت جونسون، الذي يشار إليه من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية باسم “عراب الإنترنت الأصلي” والمحتال السابق البريطاني توني سيلز، مؤلف كتاب “كيف سرقت 30 مليون دولار وفلتت من العقاب” اللذان شاركا خبرتهما في المجال وتحدثا عن كيف يمكن للمؤسسات المالية تسريع الإجراءات الدفاعية.

كما تضمن الحدث حلقة نقاش مع كبار المتخصصين في مجال أمن المعلومات ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر بما في ذلك أكسون تكنولوجيز، “أم أو زد أن، فيدزاي، الشركة السعودية للأمن السيبراني، وريسيكوريتي من الولايات المتحدة.

وأصبح الاحتيال مشكلة أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى. حيث تضيع مليارات الدولارات كل عام، وتنتقل من قبضة الأفراد المجتهدين إلى جيوب المحتالين. ووفقا للخبراء، فإن الاحتيال في ما يتعلق ببطاقات الائتمان والاحتيال المصرفي خلال العقد المقبل سيكلف الصناعة خسائر جماعية بقيمة 408.50 مليارات دولار على مستوى العالم.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إجمالي حجم المدفوعات الرقمية إلى 79.14 تريليون دولار، وستخسر الصناعة ما يقدر بنحو 49.32 مليار دولار بسبب الاحتيال.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني تتم إعادة معالجتها في الاقتصاد العالمي باعتبارها شرعية، ما يفتح الأبواب أمام نشاط غسل الأموال وعناصر اقتصاد الظل.

ووفقا لـ”ريسيكوريتي”، مزود الأمن السيبراني ومنع الاحتيال والحلول الذكية ومكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية وشركات “فورتشن 500″، فإن مجرمي الإنترنت اليوم يستخدمون تكتيكات وأدوات متقدمة لسرقة الأموال من الأبرياء. وأشارت إلى أن واحدة من أكثر العمليات شهرة هي ارسال البرمجيات الخبيثة المتنقلة لتمكين الفاعل من اعتراض رمز كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، وبيانات الاعتماد إلى الحسابات المصرفية عبر الإنترنت. وتشمل الأساليب الأخرى سرقة الهوية والهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي.

لإغلاق هذه الفجوة تقدم ريسيكوريتي حلا شاملا للكشف عن النشاط المشبوه واكتشاف حصول أي محاولة احتيال أو عندما يحاول المحتال الوصول إلى حساب الضحية.

والجدير بالذكر أنه يمكن الكشف عن بعض العلامات المبكرة لاختراق الحساب المحتمل قبل حصول النشاط الخبيث – بناء على معلومات التهديد الوقائية ومراقبة الويب المظلمة، حيث يتم الكشف عن الجزء الأكبر من بيانات الدفع المخترقة للمستهلكين في الأسواق السرية.

وقال كريستيان ليس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ريسيكوريتي: “في جميع أنحاء العالم، أصبح مجرمو الإنترنت أكثر إبداعاً، وصنعوا وسائل أكثر ابتكاراً للاحتيال. هدفنا هو تطبيق أفضل تكنولوجيا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لوقفها، وتقديم الأدوات المناسبة للتحقيق في اقتصاد الظل ونشاط غسيل الأموال”.

وأضاف: “هذا العام كان لدينا العديد من الحالات الناجحة لاسترداد الأصول المسروقة، فضلاً عن التعاون الاستباقي مع جهات إنفاذ القانون الدولي لاستهداف المجرمين وجماعات الجريمة المنظمة”.

من جانبه قال عبد الرحمن الكناي ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأمن السيبراني: “يجب على المؤسسات المالية تنفيذ حلول فعالة لمنع الاحتيال من خلال الاستفادة من الآليات السلوكية القائمة على البيانات، لتحل محل خوارزمية إحصائية “قديمة” يمكن التلاعب بها وتجاوزها من قبل المحتالين ذوي الخبرة في الممارسة”.

وأتاحت القمة ربط قادة القطاع المالي بأصحاب الخبرة لتبادل المعرفة القيمة حول أفضل الممارسات والحالات المعقدة واكتساب الخبرة في مكافحة الاحتيال – وهو ما أبرزه التعبير عن الامتنان لهذا الحدث، من جميع المندوبين إلى مؤسسة النقد السعودي .

وتعد المملكة العربية السعودية، المعروفة بكونها مركزاً لبعض ألمع المستثمرين في العالم ، هدفاً واضحاً لمجرمي الإنترنت. وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي السعودي “إطاراً محدثاً لمكافحة الاحتيال” يوفر مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال لجميع المؤسسات المالية التي تغطي ضوابط الكشف عن الاحتيال والوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة، والمراقبة المستمرة، والتحقيقات في الجرائم المالية، والتدريب والتوعية للموظفين وعملاء البنوك.