تقسيط الغرامات الضريبية في الإمارات حتى 16 دفعة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات على حسابها على “تويتر” أنه يمكن تقديم طلب للحصول على خطة تقسيط الغرامات الضريبية من خلال الشخص الخاضع للضريبة المسجل في النظام، أو الشخص المخول بالتوقيع، أو الممثل القانوني، أو الوكيل الضريبي، أو الشخص الخاضع للضريبة غير المسجل الذي عليه التزامات، والذي يحتاج أولاً إلى إنشاء ملف مستخدم إلكتروني ثم تقديم الطلب من خيار الشخص الخاضع للضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تحديد عدد الأقساط التي يمكن اختيارها حسب النسبة المئوية للغرامات الإدارية المدرجة في الطلب مقارنة بإجمالي الضريبة المستحقة لآخر 12 شهراً.

وبحسب الهيئة، إذا كان مجموع الغرامات المحددة أكثر من 100% من الضريبة المستحقة في آخر 12 شهراً، فإن مقدم الطلب مؤهل لتقسيط المبلغ من 8 إلى 16 قسطاً، وإذا كان مجموع الغرامات المحددة ما بين 50 إلى 100% من الضريبية المستحقة في آخر 12 شهراً فالشخص مؤهل للتقسيط من 4 إلى 8 أقساط، وإذا كان مجموع الغرامات المحددة أقل من 50% من الضريبة المستحقة، لن يتم تقسيط المبلغ.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تقديم جميع المبالغ الضريبية المستحقة للغرامات المختارة ودفعها بالكامل قبل تقديم طلب تقسيط الغرامات، موضحة أنه يجب إدراج ما لا يقل عن 50,000 درهم من الغرامات المستحقة ضمن نوع ضريبي واحد من أجل تقديم طلب تقسيط الغرامات.

pic.twitter.com/6U9RFbyyvp — Federal Tax Authority – الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) February 23, 2023



وتابعت:«يجب على المخول بالتوقيع أن يوقع على الإقرار، في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل ضريبي أو ممثل قانوني، حيث سيتم إرسال بريد إلكتروني للمخول بالتوقيع يحتوي على رابط لتسجيل الدخول إلى «إمارات تاكس» للتوقيع والإقرار عند التقديم، وبعدها يتم تقديم الطلب إلى الهيئة بعد الحصول على تأكيد المخول بالتوقيع”.

وأضافت:«يمكن حفظ الطلب قيد التقديم كمسوّدة وإكماله في وقت لاحق، وإذا لم يقدم خلال 60 يوماً من بدئه، فسيتم إلغاؤه تلقائياً، وقد تستغرق الهيئة مدة أقصاها 100 يوم عمل للرد من تاريخ استلامها للطلب المكتمل”.

وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أنه لا يمكن إدراج غرامات من أنواع ضريبية مختلفة في الطلب الواحد، بل يجب تقديم طلب تقسيط غرامات منفصل لكل نوع من أنواع الضرائب، كما لا يجوز تقديم طلب تقسيط غرامات وطلب إعفاء من غرامة في الوقت نفسه للهيئة.