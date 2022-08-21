تقرير: 2.2 تريليون دولار ودائع البنوك الخليجية والسعودية في الصدارة

أشار تقرير شركة كامكو إنفست إن التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة %4 في الربع الثاني من عام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى %9.4.

ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة %2.9 خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات من دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022 بحسب صحيفة القبس.

وأفاد التقرير أن النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي ارتفع إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة %4، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بعد أن سجلت كل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.

أفاد التقرير بأن نشاط الإقراض ظل قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنمو بلغت نسبته %2 على أساس ربع سنوي وبنسبة %7.4 على أساس سنوي. وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة %1.9 بينما استقر النمو على أساس سنوي من دون تغير يذكر بنسبة %7.4 عند مستوى

1.7 تريليون دولار. وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من عام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة %79.1.