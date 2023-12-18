تقرير: قطاع التعليم المدرسي السعودي، فرص نمو غير محدودة

أصدرت كوليرز تقريراً جديداً بعنوان “لمحة عامة على قطاع التعليم المدرسي في المملكة العربية السعودية مع التركيز على الرياض – فرص نمو غير محدودة”، حيث يتناول الفرص الواعدة التي يحملها القطاع للمستثمرين والمطورين والمشغلين في مجال التعليم، لا سيما في ضوء التحولات الجارية على المستوى الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.

وتأتي أهمية هذا القطاع من المكانة الرائدة للمملكة بصفتها أكبر حاضنة للسكان في سن الدراسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضم حوالي 7.5 مليون طفل في سن المدرسة وحوالي ستة ملايين طالب مسجلين حالياً.

وينعكس التزام الحكومة السعودية في هذا الصدد من خلال استثمارها مبلغ 53.7 مليار دولار أمريكي في قطاع التعليم في عام 2022، وهو أعلى مبلغ مخصص لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقود هذا الاستثمار دفة التحول في مشهد التعليم المدرسي، مع التركيز على ضمان توفير تعليم جيد وفرص تعلم مدى الحياة للجميع.

ويسلط تقرير كوليرز الضوء على الواقع الحالي والمستقبلي لمشهد التعليم المدرسي في المملكة بحلول عام 2030. ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لعدد مقاعد التعليم والمدارس الإضافية اللازمة لتلبية المتطلبات المستقبلية. ويشكل التقرير مرجعاً هاماً للمستثمرين والمطورين ومشغلي المدارس، حيث يستعرض الكثير من الفرص التي يتمتع بها سوق التعليم.

وقال منصور أحمد، المدير التنفيذي للرعاية الصحية والتعليم والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كوليرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تتمحور أبرز الدوافع التي تشجع على الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص المزدهر في المملكة حول إمكانية الجمع بين زيادة الدخل وتغير الخصائص الديموغرافية والنمو السكاني المستمر، بالإضافة إلى توافر البيئة التنظيمية المناسبة وتركيز الحكومة على تعزيز الأسس التعليمية للمواطنين والوافدين على حدٍ سواء. وتتكامل هذه الدوافع مع التوجه نحو إنشاء وتطوير العديد من المجتمعات السكنية، لا سيما في الرياض، حيث تشكل المدارس مكونات أساسية في هذه المجتمعات.”

وأضاف: “يشكل التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي الخاصة برؤية المملكة 2030. ويساهم تقليل قيود الملكية الأجنبية مؤخراً في تعزيز مكانة قطاع التعليم بصفته مجالاً رئيسياً للاستثمار. وينطوي قطاع التعليم المدرسي الخاص على العديد من التحديات رغم الفرص المجزية التي يوفرها، ولا سيما في مجال التعليم الخاص في الرياض، والتي تشمل ارتفاع النفقات الرأسمالية المطلوبة وضرورة استقطاب فرق عمل مؤهلة والاحتفاظ بها.”