تقرير: صدارة دبي وجهة عالمية رائدة للمأكولات وفنون الطهي

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التقرير الثاني لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي أطلقته مؤخراً، مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام، وإسهاماتها في تعزيز مشهد فنون الطهي العالمي، حيث أشار التقرير إلى زيادة الأشخاص الذين يرتادون المطاعم في دبي بنسبة 61 بالمئة، فضلاً عن زيادة مستويات رضا الزوار الدوليين عن مستوى الخدمة مقابل المال الذي توفره المطاعم.

أكثر من 13 ألف مطعم

تصدر طلب الوجبات الإيطالية في حصة الطلبات المنزلية للتوصيل، تلتها الوجبات اللبنانية، ثم الهندية والإماراتية والصينية. وفي ظل ما تتضمنه دبي من عدد كبير من المطاعم والمقاهي والتي تصل إلى أكثر من 13 ألفا، فإن التقرير يرسخ من مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة لفنون الطهي، والثانية من حيث عدد المطاعم.

وتبرز في التقرير الذي شمل استطلاعات آراء مجموعة من سكان وزوار دبي، توجهات لافتة منها تمتع قطاع فنون الطهي في دبي بشعبية متنامية؛ حيث صنف 69 بالمئة من سكان دولة الإمارات المدينة باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة للمأكولات وفنون الطهي.

كما ظهر في التقرير ارتفاع متوسط عدد زيارات المطاعم من 1.8 مرة بالأسبوع في عام 2022 إلى 2.9 مرة في الأسبوع بزيادة بنسبة 61 بالمئة على أساس سنوي.

كما تجسدت ريادة مشهد المأكولات مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار الدوليين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى القيمة مقابل المال الذي وفرته مطاعم دبي، حيث ارتفعت النسبة من 54 بالمئة في عام 2022 إلى 66 بالمئة في عام 2023.

مهرجان دبي للمأكولات

وتتطلع “دبي للاقتصاد والسياحة” إلى تنظيم الدورة الحادية عشرة من “مهرجان دبي للمأكولات” السنوي، والتي من المقرر أن تقام بين 19 أبريل و12 مايو 2024. ويسلط المهرجان الضوء على إبداعات المأكولات وفنون الطهي، وثراء القطاع وتنوعه وابتكاراته من خلال مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة. ويحتفي مهرجان دبي للمأكولات بالمفاهيم المحلية والمأكولات الإماراتية والعالمية، ويبرز قدرة دبي على مواكبة التوجهات العالمية. كما تكرم دورة عام 2024 من المهرجان مساهمات الطهاة ورواد الطهي ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من الذواقة وعشاق النكهات في الارتقاء بمشهد فنون الطهي في دبي.