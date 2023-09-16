تقرير صادم: خرف المسؤولين أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي

مع تقدم الموظفين العاملين في مجال الأمن القومي الأمريكي في السن، يشكل الخرف الذي يؤثر على المسؤولين الأمريكيين تهديداً للأمن القومي، وفقاً لدراسة هي الأولى من نوعها أجراها مركز أبحاث ممول من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كما ذكر موقع “ذا انترسبت“.

وجاء التقرير في الوقت الذي تعرض فيه العديد من المسؤولين الأمريكيين البارزين الموثوق بهم لدى بعض أجهزة المخابرات الأكثر سرية في البلاد، إلى هفوات علنية، مما أثار دعوات للاستقالات والنقاش حول قيادة واشنطن المسنة.

ويتمتع السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل (81 عاماً)، الذي تعرض لفترة ثانية من تعليق النشاط الشهر الماضي، بأكبر قدر من الامتيازات في الوصول إلى المعلومات السرية التي يتمتع بها أي شخص في الكونجرس باعتباره عضواً في ما يسمى بقيادة عصابة الثمانية في الكونجرس. السيناتور ديان فاينشتاين، ديمقراطية من كاليفورنيا، البالغة من العمر تسعين عاماً، والتي جعلها تراجعها في حالة ارتباك بشأن كيفية التصويت ومعاناتها من فقدان الذاكرة – نسيان المحادثات وعدم تذكر الغياب لمدة أشهر – كانت لسنوات عضواً في عصابة الثمانية و لا تزال عضواً في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والتي عملت فيها منذ عام 2001.

وتحدد الدراسة، التي نشرها قسم أبحاث الأمن القومي التابع لمؤسسة RAND في نيسان / أبريل، الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول الحالي والسابق إلى المواد السرية والذين يصابون بالخرف كتهديد للأمن القومي، مشيرة إلى احتمال أنهم قد يكشفون عن غير قصد عن أسرار حكومية.

تقول الدراسة: “الأفراد الذين يحملون أو يحملون تصريحاً أمنياً ويتعاملون مع مواد سرية يمكن أن يصبحوا تهديداً أمنياً إذا أصيبوا بالخرف وشاركوا أسراراً حكومية عن غير قصد”.

ويسلط البحث الاستكشافي الذي تمت مناقشته في هذا المنظور الضوء على العوامل التي تدخل في تحول الخرف إلى خطر على الأمن العالمي والوطني، ويقترح إطاراً لتقييم المخاطر، ويوجه المزيد من الدراسة لهذا التهديد المحتمل. يستكشف المؤلفون أيضاً كيف أن مجتمعات الأمن القومي والاستخبارات معرضة للخطر بشكل خاص لأنها توظف أعداداً كبيرة من المحاربين القدامى العسكريين، الذين قد يكونون، كسكان، أكثر عرضة للإصابة بالخرف بسبب ارتفاع معدلات إصابات الدماغ المؤلمة.

وكما تشير الدراسة، لا يبدو أن هناك أي بحث آخر متاح للجمهور حول الخرف، وهو مصطلح شامل لفقدان الأداء المعرفي، على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين يعيشون حياة أطول من أي وقت مضى وأن الباحثين تمكنوا من تحديد عدة حالات حيث توفي كبار مسؤولي المخابرات بسبب مرض الزهايمر، وهو اضطراب دماغي تقدمي والسبب الأكثر شيوعاً للخرف.

ويقول التقرير: “بما أن الناس يعيشون حياة أطول ويتقاعدون في وقت لاحق، فلا بد من معالجة التحديات المرتبطة بالضعف الإدراكي في مكان العمل. تشير أبحاثنا المحدودة إلى أن هذا القلق يمثل نقطة أمنية عمياء ناشئة”.

وفي حين أن الدراسة لم تذكر أي مسؤولين أمريكيين بالاسم، إلا أن توقيتها يأتي وسط جدل محتدم حول حكم المسنين. في أعقاب أول فترة من تعليق نشاط السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل، في تموز / يوليو، ارتفعت عمليات البحث على جوجل عن مصطلح “حكم الشيخوخة”.

وقال ماكونيل عندما سئل عن فترة تعليق النشاط الأولى: “اتصل الرئيس للاطمئنان عليط. وقال مازحا: “أخبرته أنني تعرضت لهجوم من أكياس الرمل”، في إشارة إلى حادثة سقوط الرئيس جو بايدن “خلال حفل تخرج في حزيران / يونيو في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو، والتي أثارت انتقادات من المحافظين حول أداء الرجل البالغ من العمر 80 عاماً.

وفي حين أنه من المرجح أن تكون محاولة من جانب ماكونيل لصرف النظر عن زلاته، فقد ظهر عمر بايدن باعتباره مصدر قلق واضح للناخبين، بما في ذلك الديمقراطيين. ويقول 69% من الديمقراطيين إن بايدن “أكبر من أن يخدم بشكل فعال” لفترة ولاية أخرى، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس وNORC الشهر الماضي. وقد ردد استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي هذه النتائج، حيث وجد أن 67% من الديمقراطيين قالوا إن الحزب يجب أن يرشح شخصاً آخر، مع ذكر 49% بشكل مباشر أن عمر بايدن هو مصدر قلقهم الأكبر.

وبصفته القائد الأعلى، يعد الرئيس هو السلطة النهائية للتصنيف في البلاد، ويتمتع بسلطة استثنائية لتصنيف المعلومات ورفع السرية عنها على نطاق واسع. لا يتمتع أي أمريكي آخر بامتياز الوصول إلى المعلومات السرية مثل الرئيس.

وليست القيادة الحالية للولايات المتحدة فقط الأكبر سناً في التاريخ، بل إن عدد كبار السن في الكونجرس شهد أيضاً نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة. في عام 1981، كان 4% فقط من أعضاء الكونجرس فوق سن السبعين، وبحلول عام 2022، ارتفع هذا العدد إلى 23%.

وعلى الرغم من الجدل العام، ليس هناك ما يشير إلى أن أي مسؤول سيستقيل – أو سيختار عدم السعي لإعادة انتخابه.

وبعد سنوات من التكهنات حول تقاعدها، فاجأت رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، البالغة من العمر 83 عاماً، المراقبين عندما أعلنت يوم الجمعة أنها ستترشح لإعادة انتخابها، سعياً لولايتها التاسعة عشرة.