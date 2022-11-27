تقرير صادم بشأن الاقتصاد العالمي في 2023 .. الأسوأ في أوروبا لم يأتِ بعد

توقع تقرير حديث أصدره معهد التمويل الدولي (IIF)، أداء سلبيا للاقتصاد العالمي العام المقبل، مرجحا أن يكون ضعيفا كما كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وعدم وجود أفق لنهايتها.

وذكر تقرير معهد التمويل الدولي تحت عنوان ” Global Macro Views: Global Recession in 2023″ (الركود العالمي في عام 2023) أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% في عام 2023، ورصد عدد من المؤشرات بشأن العام المقبل:

• شدة الضربة القادمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد بشكل أساسي على مسار الحرب في أوكرانيا، لكن الاوضاع تظهر استمرار القتال حتى عام 2024.

• ستقود أوروبا التباطؤ، والتي تأثرت أكثر من غيرها بالحرب، حيث سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال.

• في الولايات المتحدة من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة، في حين أن أمريكا اللاتينية ستشهد نموا بنسبة 1.2 في المائة، حيث يجني مصدِّرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

• الديون العالمية تنخفض لكن فاتورة الفائدة على وشك الارتفاع.

• المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل هو الصين ، حيث من المرجح تخفيف قيود كوفيد.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقرير له الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 من توقع سابق بلغ 2.9% إلى 2.7%.

وعزا الصندوق الدولي هذه التوقعات القاتمة إلى تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، إلى جانب ضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية.

وتوقع الصندوق أن يلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضررا بالغا في النمو وسيرفع التضخم، الذي إن تواصل ارتفاعه فقد يؤدي إلى زيادات أكبر في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.

كما أشار إلى أن تعدد الظواهر المناخية الخطيرة ستضر بالنمو في جميع أنحاء العالم.