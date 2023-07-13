تقرير ساكسو بنك: الذهب يبحث عن زخم جديد

بقلم: أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك

بعد أداء قوي في الأسعار منذ تشرين الثاني / نوفمبر، يشهد الذهب توقفاً خلال الربع الثاني حيث استقر لفترة بعد أن وصل بشكل مؤقت إلى مستوى قياسي جديد. يواجه المشهد الحالي تحديات بسبب ارتفاع سوق الأسهم واحتمالية زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مما يؤخر الذروة المدعمة لأسعار الذهب بسبب معدلات الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات الإيجابية للذهب والفضة لا تزال قائمة، مع وجود عوامل مثل استمرار ضعف الدولار وتباطؤ الاقتصاد مما يجعل ارتفاعات سوق الأسهم الحالية غير مستدامة ويزيد من الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن، واستمرار الطلب من البنوك المركزية ودورها المحوري في دعم السوق، واحتمال صعوبة تحقيق الولايات المتحدة التضخم المستهدف بنسبة 2.5% على المدى الطويل، مما قد يدفع إلى إعادة تسعير الذهب بطريقة تدعمه.

إضافةً إلى ذلك، قد تستفيد الفضة من تعزيز قوة المعادن الصناعية، مما يجعلها تتفوق على الذهب. وبناءً على هذه التوقعات والافتراضات، يتوقع أن يحقق الذهب مستوى قياسي جديد فوق 2100 دولار قبل نهاية العام.

ونتجه نحو فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع حيث تميل السيولة إلى الجفاف نظراً لمغادرة المتداولين والمستثمرين مكاتبهم للاستمتاع بالعطلة الصيفية مع العائلة والأصدقاء. خلال هذا الوقت، قد يؤدي انخفاض السيولة إلى زيادة التقلبات حيث قد تؤدي الأخبار ذات الصلة بالسوق إلى استجابة أسعار أكبر من المعتاد.

وبخلاف شهر كانون الأول / ديسمبر، سلم تموز / يوليو خلال السنوات الخمس الماضية أعلى عائد متوسط، وما إذا كان التاريخ يمكن أن يتكرر سيعتمد على بيانات الاقتصاد الأمريكي الواردة.

تدفق كبير من الصناديق المدعومة بالذهب

أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك

تشير تدفقات المستثمرين عبر بعض صناديق تداول المعادن الأولية إلى تدفق كبير من الصناديق المدعومة بالذهب في الشهر الماضي. خلال هذا الوقت، كما ذكرت، كان المعدن الأصفر يتعامل مع ارتفاع عوائد الخزانة وأسواق الأسهم في حالة معنوية قوية، مما يقلل من الحاجة إلى الاستثمار البديل. ومع ذلك، نظراً للرفض أدنى مستوى 1900 دولار، يبرز الطلب الأساسي من الجهات الأخرى. ومع احتفاظ صناديق التحوط بموقف لم يتغير تقريباً خلال هذا الوقت، يتحول التركيز مرة أخرى إلى الطلب من البنوك المركزية. لا سيما من البلدان المعروفة ببريكس، التي وفقاً للمصادر الروسية تخطط لإطلاق عملة تجارية جديدة ستكون مدعومة بالذهب. بينما نحن متشككون إلى حد كبير في مثل هذه المحاولة لإزاحة الدولار، فإنه لا شك أن الطلب على إلغاء الدولار للذهب الذي أدى إلى تسجيل شراء قوي من قبل البنوك المركزية في العام الماضي يستمر، وبالتالي يساعد في توفير دعم قوي لسوق الذهب. بلغ الطلب من البنوك المركزية على الذهب 228 طناً خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 176% مقارنة بالعام الماضي.

ويستمر سعر الذهب في التأثر بحركة الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، ولا سيما العوائد الحقيقية، ولا يقل أهميةً عن اتجاه أسعار الفائدة القصيرة الأجل التي تحددها لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب تدفقات المستثمرين، وخاصة تلك القادمة من صناديق التحوط والمضاربين، دوراً رئيسياً في تحديد الأسعار. وفي ما يتعلق بسلوك هؤلاء، تجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط ومتعاملي السلع والعملات والمضاربين الكبار لا يسببون التغيرات في الأسعار بذاتها، بل عادة ما يتوقعون ويسرعون ويعززون تغيرات الأسعار التي تم تحريكها بناءً على الأسس الأساسية.

إن التخفيف الأخير في توقعات رفع أسعار الفائدة، كما يظهر من خلال عقود SOFR الآجلة، دعم انخفاضاً داعماً للذهب في العوائد الحقيقية والدولار. وفي الوقت نفسه، قامت صناديق التحوط ببيع صافي لمدة ثمانية أسابيع حتى الأسبوع الأخير المسجل في 3 يوليو، وبذلك قلصت مراكزها الطويلة الصافية بنسبة حوالي 40%.