86.6 مليون ريال دفعت لتعويض عمال منشآت كأس العالم في قطر

دفع 86.6 مليون ريال قطري لأكثر من 49 ألف عامل

قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تقرير لها: “واصل البرنامج الرائد لسداد رسوم التوظيف للعمال نجاحه، حيث يهدف إلى أن يسترد العمال رسوم التوظيف التي دفعوها دون وجه حق في بلدانهم لقاء السفر للعمل في قطر.

وسجّل البرنامج مع حلول نهاية العام 2022، سداد 266 مقاول لمبلغ إجمالي وصل إلى 86.6 مليون ريال قطري لأكثر من 49 ألف عامل في مشاريع تابعة للجنة العليا وأخرى غير تابعة لها. إلى جانب ذلك؛ تسلّم 58 عامل أكثر من 163 ألف ريال من ثلاثة من مشغلي الفنادق ومزودي الخدمات، مقابل رسوم التوظيف”.

وكانت اللجنة قد وضعت معايير “رعاية العمال” الملزمة تعاقديا لضمان ظروف العمل والمعيشة المناسبة للعمال. وغطت 30 ألف عامل بناء و 200 ألف عامل يعملون في خدمات البطولة الأوسع بما في ذلك الضيافة والنقل والأمن.

رعاية العمال في قطر وحقوقهم العمالية

وقد تم تطبيق نظام التدقيق والتفتيش من أربعة مستويات تشمل عمليات تدقيق المقاولين، وعمليات تدقيق اللجنة العليا، والمراقبة الخارجية من قبل إمباكت المحدودة، وعمليات التفتيش المخصصة من قبل وزارة العمل القطرية.

وتم إجراء العناية الواجبة لقطاع الضيافة الذي يغطي 156 من مشغلي الفنادق مع ما يقدر بنحو 40 ألف من القوى العاملة. كانت الضيافة أول قطاع لا يوجد فيه إنشاءات ينفذ نظام رعاية العمال.

وتم إجراء أكثر من 83 عملية تفتيش للصحة والسلامة ولتسهيل التدريب ومراجعة آليات التظلم الخاصة بالعاملين في اللجنة العليا.

وسمح للعمال بمشاركة المظالم عبر ممثلين منتخبين. سمح خط ساخن مخصص للتظلمات للعمال بالإبلاغ عن المظالم دون الكشف عن هويتهم، وهو متاح بـ 11 لغة ويعمل على مدار الساعة، وتلقى الخط الساخن 2441 حالة تم حل أكثر من 80% منها.

مبادرات الصحة والسلامة

تم إجراء فحوصات طبية شاملة لضمان الكشف المبكر عن الظروف الصحية الأساسية بين العمال وتم تقديم خطط علاجية مصممة خصيصاً لهم وقد أجري اكثر من 46 ألف فحص طبي.

وتم توفير مناطق الراحة المبردة والمظللة ومحطات المياه وخطط الرعاية الطبية بالإضافة إلى التدريب والتوعية بشأن الإجهاد الحراري، كذلك توفير بدلات التبريد لتقليل درجة حرارة الجسد، وتم نشر أكثر من 5 آلاف بدلة بالإضافة إلى 4926 سترة تبريد.

كذلك تم حظر العمل في الأماكن المفتوحة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3:30 مساء.

ونفذ أيضاً برنامج تغذية لتحسين العادات الغذائية وأسلوب الحياة بين العمال. وبرنامج تدريب ورفع المهارات لتعزيز المهارات التقنية للعمال وكذلك رفع مهارات الموظفين الطبيين في الموقع لتعزيز معرفتهم والاستجابة لمخاطر الصحة والسلامة.