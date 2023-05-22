تقرير: الكشف عن تعرض الملياردير بيل غيتس لعملية ابتزاز بعلاقة عاطفية

كشفت تقارير صحفية أن الملياردير بيل غيتس تعرض لعملية ابتزاز من قبل جيفري ايبستين بعد تورط بيل غيتس بعلاقة عاطفية مع شابة روسية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن جيفري ايبستين المدان هدد بيل غيتس وحاول ابتزازه بسبب علاقة أقامها الملياردير خارج نطاق الزواج مع فتاة روسية.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة إنه بعد أن اكتشف إبستين علاقة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت مع الشابة الروسية ميلا أنتونوفا ، قام ابستين بهديد غيتس بكشف علاقته على العلن ما لم يقم غيتس بتعويضه عن تكاليف التدريب التي دفعها إبستين في البداية للفتاة أنتونوفا لحضور دورة برمجة.

جاء تهديد إبستين لغيتس في رسالة بريد إلكتروني أرسلها في عام 2017 بعد أن فشل في إقناع غيتس بالمساهمة في صندوق خيري بمليارات الدولارات حاول تأسيسه ، وفقًا للمصادر.

التقى غيتس مع أنتونوفا عام 2010 ، عندما كانت في العشرينات من عمرها ، وفي مقطع فيديو على يوتيوب عام 2010 ، روت أنتونوفا لعها مع جيتس قائلة: “لم أضربه لكنني حاولت ركله بساقي”. وفقًا للوثائق التي استعرضتها المجلة ، أرادت أنتونوفا إنشاء مشروع تعليمي للجسر عبر الإنترنت وكانت تحاول تأمين الأموال. من خلال بوريس نيكوليتش ، مستشار غيتس المقرب ، تم تقديم أنتونوفا إلى إبستين لمساعدتها في جمع الأموال لمبادرتها ، التي سعت إلى “تعزيز الجسر من خلال إنشاء برامج تعليمية عالية الجودة للاعبين المبتدئين والمتقدمين” ، حسبما ذكرت المجلة. التقى أنطونوفا ونيكوليتش بإبستين في منزله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في مدينة نيويورك ، حيث قدمت له مقترحاتها لجمع الأموال وطلبت نصف مليون دولار ، وفقًا للصحيفة.

واصلت أنتونوفا الإقامة في شقة قدمها لها إبستين في نيويورك بعد عام من فشل مبادرتها لإطلاق مركز تعليم لعبة البريدج. قالت: “لم أتفاعل معه أو مع أي شخص آخر أثناء تواجدي هناك”. ذكرت المجلة أن إبستين دفع في وقت ما مقابل أن تلتحق أنتونوفا بمدرسة برمجة . خلال الوقت الذي كانت فيه أنتونوفا تتطلع إلى إنشاء مبادرتها ، كان إبستين يحاول أيضًا إنشاء صندوقه الخاص. وفقًا للوثائق التي استعرضتها المجلة ، كان إبستين يحاول إنشاء صندوقه الخيري مع بنك جي بي مورجان وكان الأمر يتطلب من الأفراد الأثرياء تقديم مساهمة لا تقل عن 100 مليون دولار ودفع ملايين الدولارات كرسوم.

وكان من المفترض أن يكون الصندوق وسيلة لإبستين لإعادة بناء سمعته بعد أن أُجبر على التسجيل كمدان بجرائم جنسية وكان قد أقر بالذنب في عام 2008 لاستدراج قاصر للدعارة ، وفقًا لمصادر تحدثت إلى المجلة. أظهرت الوثائق التي استعرضها المنفذ أن صندوق إبستين كان بحاجة للحصول على دعم من غيتس. وفي رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المديرين التنفيذيين في جي بي مورغان ، حاول إبستين الظهور كمستشار مقرب من غيتس ، على الرغم من عدم شمول غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في عناوين رسائل البريد الإلكتروني المرسلة و التي راجعتها الصحيفة.