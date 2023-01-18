تقرير: السياح أنفقوا 29.42 مليار دولار في دبي خلال 2022

أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن دبي هي أكثر مدينة أنفق فيها السياح الدوليين خلال العام 2022، بعدما وصل المبلغ إلى 29.42 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للتقرير فإن العاصمة القطرية الدوحة حلت في المرتبة الثانية، مع استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وجاء ترتيب المدن العشرة الأولى على الشكل التالي:

دبي-29.42 مليار دولار الدوحة – 16.79 مليار دولار لندن-16.07 مليار دولار ماكاو – 15.58 مليار دولار أمستردام-13.59 مليار دولار اسطنبول-13.13 مليار دولار برشلونة – 12.73 مليار دولار نيويورك-12.45 مليار دولار سنغافورة – 10.97 مليار دولار باريس-9.76 مليار دولار

New research from WTTC reveals Paris as the world’s most powerful city destination but predicts it will be overtaken by Beijing by 2032.



? Read the press release here ? https://t.co/Y67g8zLG9j#TravelAndTourism #Travel pic.twitter.com/SSaVfBJ37g — WTTC (@WTTC) January 18, 2023

ورجح المركز أن تحافظ دبي على مكانتها القوية على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما التغيير الأكبر هو ظهور الوجهات الآسيوية.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: “ستظل المدن الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك قوى عالمية، ولكن خلال السنوات القليلة المقبلة، سترتقي بكين وشنغهاي وماكاو إلى قائمة الوجهات السياحية الرئيسية، وسيكون لدى السياح دائمًا مدن مفضلة سيعودون إليها، ولكن نظرًا لأن البلدان الأخرى تعطي الأولوية للسفر والسياحة، فإننا سنرى وجهات جديدة وناشئة تتحدى الوجهات التقليدية المفضلة”.

التقرير رجح تراجع دبي في 2032

وتوقع التقرير أن تتغير المدن الخمس الأولى ذات أكبر إنفاق للمسافرين الدوليين في 2032 لتصبح كالتالي:

هونج كونج – $52.06 مليار (تتقدم 38 مركزاً عن 2022) ماكاو – $43.14 مليار (تتقدم مركزين) دبي-42.98 مليار دولار (تتراجع مركزين) سنغافورة-37.43 مليار دولار (تتقدم خمسة مراكز) بانكوك-33.45 مليار دولار (تتقدم سبعة مراكز) الدوحة-31.63 مليار دولار (تتراجع أربعة مراكز) طوكيو $25.44 مليار (تتقدم 30 مركزاً) نيويورك 21.73 مليار دولار (لا تغيير عن 2022) أمستردام 21.53 مليار دولار (تتراجع أربعة مراكز) شنغهاي-21.3 مليار دولار (تتقدم 11 مركزاً)

وصنفت دبي بأنها الوجهة الأكثر شعبية في العالم للعام الثاني على التوالي وفق اختيار المسافرين وذلك بحسب مؤشر موقع “تريب أدفايزر” المتخصص.

وتم تحديد الفائزين بجوائز 2023 بناء على جودة وكمية المراجعات والتقييمات الخاصة بالعديد من الفئات الفرعية من المسافرين في “تريب أدفايزر” لأماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها في وجهات حول العالم على مدار 12 شهراً بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022.