تقرير الأمم المتحدة يكشف تبعات العقوبات الأمريكية المدمرة التي تسحق المدنيين السوريين

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيلينا دوهان إلى إنهاء العقوبات الأمريكية والغربية على سوريا بسبب تأثيرها المدمر على السكان المدنيين ومنع إعادة إعمار البلاد بعد 11 عاما من الحرب.

وأعربت دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا. وفي بيان صدر عقب زيارة إلى سوريا استغرقت 12 يوما، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن “الآثار الكارثية” للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.

صدمة من تأثير العقوبات على الوضع الإنساني

العقوبات تسببت بعزلة اقتصادية ومالية كاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

ضرورة فورية لرفع الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.

90 % من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية”.

“البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل.

آثار إنسانية واسعة النطاق

وقالت دوهان: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الانسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.



العقوبات تستنزف الأدوية وكل شيء

قالت الخبيرة: “إن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات تسبب في نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية خاصة الأمراض المزمنة والنادرة”.

أوضاع مأسوية للسوريين

وأوضحت دوهان أنه “في ظل الوضع الإنساني المأسوي الحالي والمستمر بالتدهور حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي” وقالت: “أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار”.

وأردفت: “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب مؤكدة أنه “على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.