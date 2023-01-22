تقرير: إثر خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. الحكومية الكويتية ستستقيل غداً الإثنين

أفادت صحيفة كويتية اليوم الأحد أن الحكومة ستقدم استقالتها يوم غدٍ الإثنين إلى القيادة السياسية في دولة الكويت.

وذكرت صحيفة “القبس” المحلية، نقلاً عن “مصادر مطلعة” أن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غداً الإثنين.

وأوضحت الصحيفة اليومية أنه “بينما تتمسك الحكومة بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات لنواب مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.. أكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.

وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة برئاسة الشيخ أحمد النواف اليمين الدستورية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خصوصاً المالية منها، التي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وشهدت جلسة يوم 10 شهر يناير/كانون الثاني الماضي مناقشة عدد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5 بالمئة على إجمالي القروض، التي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة مجلس الأمة.