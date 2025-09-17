تقرير: أسوأ جفاف تشهده سوريا منذ عقود يدفع الملايين إلى حافة الهاوية

أسوأ جفاف منذ 36 عامًا يخفض محاصيل القمح 40% يزيد معاناة ما يقرب من 90% من سكان سوريا من الفقر ويدفع الناس ​​إلى حافة أزمة غذائية أوسع نطاقًا. ووصل نقص القمح لـ 3 ملايين طن تقريباً مما سيحرم 16 مليون شخص من الغذاء. ويشير تقرير بي بي سي إلى أن سوريا تواجه أسوأ أزمة زراعية منذ ما يقرب من 40 عامًا، نتيجةً لجفاف شديد و14 عامًا من الصراع. وقد أدى ذلك إلى أزمة غذائية خانقة، حيث تُسلّط الإحصاءات الرئيسية الضوء على الوضع المزري بحسب منظمة الأغذية العالمية الفاو. ومن المتوقع أن يتراوح محصول القمح هذا العام بين 900 ألف طن و1.1 مليون طن، وهو من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق في البلاد، وقد أدى ذلك إلى نقص متوقع في القمح قدره 2.73 مليون طن متري لهذا العام. وقد يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 14 مليونًا. وقد يؤدي نقص القمح وحده إلى حرمان أكثر من 16 مليون شخص من الحصول على ما يكفي من الغذاء لمدة عام كامل. ومثلا، لم تُنتج حقول مزارع في خارج السقيلبية بالقرب من مدينة حماة السورية سوى ١٩٠ كيلوغرامًا (٤١٨ رطلاً) من القمح لكل دونم – وهو أقل بكثير من ٤٠٠-٥٠٠ كيلوغرام التي يعتمد عليها في عام عادي. قال حداد لبي بي سي: “لم نستعد ما أنفقناه على الزراعة؛ لقد خسرنا المال. لا أستطيع تمويل العام المقبل، ولا أستطيع تغطية تكاليف الطعام والشراب”. مع ابنتيه المراهقتين اللتين عليه إطعامهما، يقترض الآن المال من أقاربه ليعيش. ونقلت بي بي سي عن

تتردد أصداء معاناة حداد في جميع أنحاء سوريا، حيث أدى أسوأ جفاف منذ 36 عامًا إلى انخفاض محاصيل القمح بنسبة 40%، ويدفع البلاد – حيث يعيش ما يقرب من 90% من سكانها بالفعل في فقر – ​​إلى حافة أزمة غذائية أوسع نطاقًا.

حذّر بيرو توماسو بيري، كبير مسؤولي برامج منظمة الأغذية والزراعة في سوريا، من أنه بدون المزيد من المساعدات الغذائية أو القدرة على استيراد القمح، ستتفاقم أزمة الجوع في سوريا بشكل كبير.

وقال: “قد يصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول أواخر عام 2025 وحتى منتصف عام 2026″، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 مليون سوري – أي ستة من كل عشرة أشخاص – يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام. من بين هؤلاء، يواجه 9.1 مليون شخص جوعًا حادًا، منهم 1.3 مليون شخص في ظروف قاسية، بينما يواجه 5.5 مليون شخص خطر الانزلاق إلى أزمة إذا لم يتم التدخل العاجل.

شلل الزراعة البعلية

أظهر التقرير نفسه أن هطول الأمطار انخفض بنحو 70%، مما أدى إلى شلل 75% من الأراضي الزراعية البعلية في سوريا. وتُسارع الوكالات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل إلى جانب الحكومة لتقديم دعم الخبز للمُعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. لكن يُحذّر مسؤولو الإغاثة من أن الدعم ليس سوى حل مؤقت، وأن استقرار سوريا على المدى الطويل يعتمد على قدرة المزارعين على البقاء في أراضيهم ومواصلة الإنتاج.

ويختم تقرير بي بي سي بالإشارة إلى أن الأزمة تُشكّل تحديًا للرئيس المؤقت أحمد الشرع، في ظل سعي إدارته لإعادة إعمار سوريا في أعقاب الصراع الذي استمر 14 عامًا. وبالنسبة لملايين السوريين في مختلف أنحاء البلاد، ليس هناك سوى شيء واحد يمكنهم فعله في الأشهر المقبلة: الصلاة من أجل المطر.