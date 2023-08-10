تقرير أشار تقرير إلى أن افتتاح السعودية لسفارتها فيالعاصمة الإيرانية طهران بعد 7 سنوات من إغلاقها، ويأتي ذلك الإجراء بعد اتفاق ثلاثي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية والصين

وأعيد فتح السفارة السعودية في طهران رسميًا يوم الأحد (6 أغسطس) ، وفقًا لمسؤول لم يكشف عنه في وزارة الخارجية تحدث إلى وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت أ ف ب أن السفارة السعودية في طهران عادت إلى نشاطها، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء، وذلك عقب تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد سبع سنوات على إغلاق مكاتب البعثة. فيما برز خلاف في الأشهر الأخيرة بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى حول السيادة على حقل غاز متنازع عليه.

وكان البلدان قد اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية في آذار/مارس الماضي. ويعود قطع المملكة لعلاقاتها مع الجمهورية الإسلامية للعام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر. هذا، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن “مصدر مطلع” في وزارة الخارجية الإيرانية أن “سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام”.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من آذار/مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاما.