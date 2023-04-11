تشدد أمريكي يدفع الأردن للاعتذار لمستثمرين عراقيين عن تقديم الدولار لحوالاتهم

ذكر موقع رأي اليوم- أن البنك المركزي الأردني إعتذر بعد سلسلة مشاورات مع نخبة من المسؤولين والمستثمرين العراقيين عن تلبية طلب عراقي ملح معروض منذ اكثر من ثلاثة اسابيع بإيجاد طريقة لمنح رجال الأعمال العراقيين في بغداد فرصة نقل أموالهم واستقبال اموال بالعملات الاجنبية وتحديدا بالدولار بعد الإجراءات الفدرالية الامريكية الأخيرة التي ادت الى اغلاق اربعة من المصارف الكبيرة في العراق.

وحاولت اوساط البنك المركزي الاردني بالتعاون مع الحكومة العراقية واطراف في دوائر رجال الاعمال العراقيين اجراء مشاورات واتصالات مع السلطات الفدرالية الامريكية بهدف الموافقة على استثناء البنوك الاردنية حصريا واصدار اعتمادات منها داخل العراق او من فروعها داخل العراق بحماية ومراقبة البنك المركزي الاردني.

وبعد هذا الرفض اعتذر البنك المركزي الاردني عن تقديم الخدمة المطلوبة من الاشقاء العراقيين.

يذكر أن التجّار يتملّصون من الضرائب الجمركية ودفْع الرسوم، ويقومون بإدخال بضائعهم بطرق غامضة فيما تسعى الحكومة العراقية محاسبة التجّار غير النظاميين ومعالجة قضايا التلاعب بالعملة وتهريبها. فيما يرى كثيرون أن مفاوضات واشنطن مع بغداد، تهدف أساسا لفرض قيود على العراق لمنعه من التعامل مع دول كإيران وتركيا، لا تريد واشنطن أن تكون بغداد نافذة لوصول الدولار إليها من خلال التبادلات التجارية مع العراق.