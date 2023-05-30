استثنائياً.. تقديم اختبارات مدارس 4 محافظات سعودية

وافقت وزارة التعليم السعودية على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ لمدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل بسبب تزامنها مع موسم الحج للعام 1444 هـ.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاختبارات ستكون يوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة 1444 هـ (11/6/2023) بدلاً من موعدها السابق المحدد يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444 هـ (18/6/2023) نظراً لظروف موسم الحج الذي سيبدأ قريباً.

وستكون اختبارات المواد العملية والشفوية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11 (6/6/2023) وستكون نهاية الاختبارات يوم الخميس 26 ذي القعدة (15/6/2023) وتوزيع النتائج.

وأكدت وزارة التعليم على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس 19 من الشهر الجاري.