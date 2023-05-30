. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

استثنائياً.. تقديم اختبارات مدارس 4 محافظات سعودية

وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ لمدارس 4 محافظات غرب المملكة

. .. by . ..
قدمت وزارة التعليم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لتزامنها مع موسم الحج

وافقت وزارة التعليم السعودية على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ لمدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل بسبب تزامنها مع موسم الحج للعام 1444 هـ.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاختبارات ستكون يوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة 1444 هـ (11/6/2023) بدلاً من موعدها السابق المحدد يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444 هـ (18/6/2023) نظراً لظروف موسم الحج الذي سيبدأ قريباً.

وستكون اختبارات المواد العملية والشفوية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11 (6/6/2023) وستكون نهاية الاختبارات يوم الخميس 26 ذي القعدة (15/6/2023) وتوزيع النتائج.

وأكدت وزارة التعليم على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس 19 من الشهر الجاري.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا