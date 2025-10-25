تقدم سير العمل في وسط جدة.. نبضٌ متسارع نحو العالمية على ساحل البحر الأحمر

تواصل “شركة وسط جدة للتطوير“، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع وجهة وسط جدة الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التنموية في المملكة. وتشهد الأعمال تقدمًا ملموسًا في البنية التحتية والمعالم الرئيسة التي تشمل الإستاد الرياضي، دار الأوبرا، الأحواض المحيطية، والمتحف الصناعي، بعقود بلغت قيمتها 12 مليار ريال. ويمتد المشروع على مساحة 5.7 ملايين متر مربع بإطلالة بحرية بطول 9.5 كيلومترات وشواطئ عامة بطول 2.1 كيلومتر، مع تخصيص 40% من المساحة للمناطق الخضراء. كما يجري بناء مرسى لليخوت ومنشآت فندقية وسكنية فاخرة ضمن 10 مناطق جذب رئيسة. وأنشأت إدارة الوجهة مركزًا متقدمًا لاختبارات الجودة والبيئة البحرية، حيث تخطت الاختبارات الميدانية 47 ألف فحص بنسبة قبول 99%. تستهدف وجهة وسط جدة تعزيز جودة الحياة في المدينة، وجعلها وجهة حضارية وسياحية عالمية تربط السكان بالبحر الأحمر. وتشهد “وجهة وسط جدة”، المشروع الطموح الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، تقدمًا ملحوظًا ومتسارعًا في أعمال المرحلة الأولى، مؤكدةً بذلك التزامها بتحويل المنطقة إلى واحدة من أبرز المراكز السياحية والاستثمارية العالمية على ساحل البحر الأحمر.ومع حلول أكتوبر 2025، تتجسد الرؤية على الأرض، حيث وصلت أعمال البنية التحتية إلى نسبة إنجاز متقدمة. وتعمل شركات سعودية، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، على مد شبكات الطرق والخدمات الحيوية من مياه وطاقة، مما يشكل الأساس المتين للمشروع الذي يمتد على مساحة 5.7 مليون متر مربع، ويطل على 9.5 كم من الواجهة البحرية.

معالم أيقونية انطلق تشييدها

بعد التوقيع على العقود بقيمة 12 مليار ريال في فبراير 2024، انطلق العمل فعليًا في تشييد الأركان الأربعة الرئيسة التي ستشكل هوية الوجهة وهي كل من معلم الأحواض المحيطية (Oceanarium)، ودار الأوبرا، لتكون منارة للفن والثقافة، والإستاد الرياضي، بمعايير عالمية، والمتحف الصناعي، للاحتفاء بالإرث والتطور. كما يتواصل العمل على إنجاز المرسى والواجهة البحرية، بعد خطوة ريادية تمثلت في إنجاز نموذج محاكاة لأمواج البحر، لدراسة الظروف المناخية على مدى مئة عام، وهي خطوة تضمن ليس فقط كفاءة التصميم، بل وسلامة البيئة البحرية.

التزام بيئي وجودة لا مساومة عليها

يعكس المشروع التزاماً بيئياً صارماً، حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 47 ألف اختبار جودة ميداني و8,600 فحص مختبري بنسبة قبول بلغت 99%، وذلك تحت إشراف دقيق من فرق المشروع والمقاولين. وفي إطار دعم الاستدامة، تم تأسيس مركز بحوث بحرية متخصص، يعمل على حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر ودعم الابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.

وجهة شاملة للحياة الراقية

تتسع دائرة المشاريع النوعية لتشمل قطاعات الضيافة والترفيه والسكن الفاخر، مع التخطيط لإطلاق أولى الوحدات السكنية والفنادق في عام 2026. وعند اكتمالها، ستضم الوجهة 10 مناطق جذب رئيسية، بما فيها الرصيف الترفيهي، البازار، الحديقة المركزية، والخليج المرجاني، مع تخصيص 40% من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء و2.1 كم من الشواطئ الرملية، لتكون “وجهة وسط جدة” بقعة حضرية وسياحية عالمية تربط سكان وزوار المدينة بجمال البحر الأحمر وتاريخها.

دار الأوبرا في #وجهة_وسط_جدة منبراً للثقافات والتواصل الإنساني، ومنارة مشعة تشير إلى بوصلة الإبداع العالمي وتمكن المبدعين من الإلهام وتدعم التنوع الثقافي والفني وربطهما بالمنتج المحلي.#اليوم_العالمي_للأوبرا pic.twitter.com/Dy4GXHTFYW — وسط جدة | Jeddah Central (@JeddahCentral) October 25, 2025