تقارير متضاربة حول بيع مانشستر يونايتد والخسائر 628 مليون دولار في يوم

سجل سهم نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك أمس أكبر انخفاض يومي منذ إدراجه في عام 2012، وسط تقارير تفيد بأن عائلة جليزر قد أرجأت خططها لبيع النادي، ما أدى إلى تراجع كبير في سعر السهم واحتجاجات من المشجعين الذين يطالبون عائلة جليزر بالتخلي عن ملكية النادي.

وبعد الإغلاق عند 23.64 دولار للسهم يوم الجمعة، انخفض سعر سهم إلى 19.35 دولار عند إغلاق التداول يوم الثلاثاء – أي بنسبة 18.15%، لتفقد القيمة السوقية للنادي 500 مليون جنيه استرليني (628 مليون دولار)، وانخفض سعر السهم إلى 18.50 دولار خلال التداولات، مما أدى إلى خسارة أكثر من 20% من قيمة النادي السوقية، قبل أن يتعافى السهم لاحقاً عند الإغلاق.

وقبل الانخفاض الكبير في القيمة يوم الثلاثاء، كان الانخفاض القياسي السابق في يوم واحد بنسبة 13.8% في آذار / مارس 2020.

وذكرت تقارير في إنجلترا يوم الأحد أن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد تفكر في التخلي عن خطط بيع النادي أو البحث عن استثمار خارجي كما سعت إليه في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “الدايلي ميل” يوم الأحد عن مصدر يتمتع بعلاقات وثيقة طويلة الأمد مع عائلة جليزر قوله إن العائلة قد تحاول بيع النادي مرة أخرى في عام 2025 عندما يؤدي تحسن الظروف إلى جذب المزيد من المستثمرين. ورفض متحدث باسم مانشستر يونايتد التعليق على ما أسموه “الشائعات والتكهنات”، عندما اتصلت به “بلومبيرج“.

ولكن صحيفة “الدايلي ميل” ذكرت اليوم أنه لم يتم إبلاغ الملياردير جيم راتكليف والملياردير القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بإلغاء عملية البيع، وقال مقربون من عملية البيع أنه لم يتغير شيء.

وانخرط مؤسس “إينيوس” INEOS، الملياردير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا وأحد مشجعي مانشستر يونايتد منذ طفولته، والملياردير القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، في عملية طويلة لشراء النادي من عائلة جليزر، لكن ESPN نقلت عن مصادر أن عرضهما بقي أدنى من القيمة السوقية التي حددتها عائلة جليزر للنادي والبالغة 6 مليارات جنيه إسترليني (7.53 مليار دولار).

وبلغت القيمة السوقية لمانشستر يونايتد في بورصة نيويورك قبل انخفاض التقييم يوم الثلاثاء 3.15 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) وانتهت يوم الثلاثاء عند حوالي 2.55 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار)، وهي أقل بكثير من تقييم عائلة جليزر.

وفي حين فاز النادي بمباراتين وخسر مباراتين في أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فمن المرجح أن يكون السبب وراء انخفاض سعر سهم النادي يوم الثلاثاء هو قيام المستثمرين ببيع الأسهم وسط مخاوف من عدم القدرة على بيع النادي إلى راتكليف أو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.