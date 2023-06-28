تقارير صحفية : النصر والهلال مهتمان بالتعاقد مع محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، مراسل شبكة “سكاي إيطاليا”، عن اهتمام فريقي النصر والهلال بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.



ونقلت صحيفة “عاجل “، تصريحات الصحفي الإيطالي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “إن محمد صلاح لديه عقد مع فريق ليفربول حتى عام 2025”.



يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021.



وحصل صلاح على جوائز أخرى، منها أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقد كشفت تقارير صحفية في نفس الوقت عن موقف النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول حول ما يتردد من انتقاله للعب فى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورجن كلوب.

وكانت تقارير، قد أشارت أخيرًا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، لتدعيم صفوفه بنجوم عالميين، خصوصًا بعد أن تعاقد مع الدولي البرتغالي روبين نيفيز لاعب الوسط القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.