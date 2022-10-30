تقارير تزعم ترحيل قطر لـ 6 آلاف رجل أمن أردني بسبب شبهات فساد في عقود شركات أمنية

أشارت تقارير إلى نقل طائرات قطرية لستة آلاف أردني من المشاركين في أمن بطولة كأس العالم بعد شبهات فساد و خلاف بين هؤلاء المتعاقدين مع احدى الشركات الخاصة الاردنية.

وسيبقى في قطر اكثر من 6 آلاف أردني من العاملين في جهاز الامن العام الاردني للمساهمة في الحفاظ على أمن بطولة كأس العالم.

وفي الأردن قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة وعودتهم إلى الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن القرار بلغ لعدد من المتقاعدين الذين حضروا اجتماعا في مبنى السفارة باسم المتقاعدين مع السفير زيد مفلح اللوزي دام ساعات وحضر جزءا منه عدد من أبناء الجالية الأردنية في قطر.

قالت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم، إن دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة وعودتهم إلى الأردن. pic.twitter.com/BbiHm7MpgS — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 27, 2022



وقررت الحكومة القطرية الشقيقة دفع مبلغ ١٥٠٠ دولار للمتقاعدين وصرف تذاكر سفر لهم، إضافة للمبلغ الذي كانوا استلموه من الشركة الخاصة وفق تعاقدهم معها، إسهامًا مشكورا من الحكومة القطرية لحل القضية.

وكان حوالي ٦٠٠٠ متقاعد أردني تعاقدوا فرديا مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.

وكانت دولة قطر قد تعاقدت لتامين فعاليات كأس العالم وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومديرية الأمن العام الأردني مع قرابة 12 ألف رجل أمن أردني بين متقاعدين من الجيش وعاملين في الأمن العام الأردني. ويجري منذ أسبوع تنظيم رحلات للطائرات لإعادة هؤلاء الأردنيين وبمعدل رحلتين أو ثلاثة يوميا فيما اعتبر مُؤشّر على حصول خطأ أردني.

وكان موقع الرأي اليوم قد ذكر في تقرير عن نشر لقطات فيديو تظهر الآلاف من الأردنيين في ساحة ضخمة في استقبال أمير قطر الشيخ تميم الذي حضر للاطمئنان والتفقّد ورحّب بالأمنيين والمتقاعدين الامنيين وبقيّة الضيوف التي استعانت بهم بلادهم فيما بدأت تتشكل ملامح أكبر غرفة عمليات امنية عالمية وبأحدث التقنيات والوسائل والتسهيلات لحماية المونديال في دولة قطر وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسالة خاصة نشرت على منصات المونديال قبل 3 أيام.

مسيرة للمتقاعدين العسكرين الأردنيين في قطر، بسبب تملص الشركة المتعاقدة واغلاق

مكتبها في #الاردن pic.twitter.com/jr4TcaT3R7 — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) October 26, 2022