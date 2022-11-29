تقارير إسرائيلية: 25 % من المجندات في مصلحة السجون يتعرضن للتحرش الجنسي

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنّ 25 بالمئة من المجندات الإسرائيليات في مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية يتعرضن لاعتداء جنسي.

ونشرت الصحيفة تقريرا للمراقب، “متنياهو إنغلمان”، بشأن موضوع حماية المجندات والمجندين في وحدات من وزارة الأمن الداخلي، أظهر اعتراف مجندات بتعرضهن للاعتداء والتحرش الجنسي في أثناء خدمتهن العسكرية، في أجهزة الأمن الداخلي الثلاثة، بالنسب التالية:

22 % من المجندات في الشرطة.

27 % من الجندات في حرس الحدود.

38 % من المجندات في مصلحة السجون.

ويقول التقرير إن ما يقارب 70% من إجمالي الحالات، كان الجاني غير مجند، وإن نسبة كبيرة من الحوادث ارتكبها سجناء أو موظفون مدنيون.

اقرأ أيضا:

لفت التقرير الذي أعد في أعقاب فضيحة سجن جلبوع، والتي اتُهم فيها كبار ضباط السجن بتقديم حارسات في السجن في عام 2018 لأسرى أمنيين – لفت إلى أنّ من بين 442 شكوى قدمتها مجندات يعملن في الشرطة، تم تقديم ستة لوائح اتهام فقط.

وبالمثل، فمن بين 185 شكوى قدمتها مجندات يعملن في السجون، تم تقديم لائحة اتهام واحدة فقط، وتوقيع عقوبة مع وقف التنفيذ.

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث في وقتٍ سابق عن ارتفاع في عدد حالات الاغتصاب في الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى تزايد عدد حالات التحرش الجنسي داخل الجيش بين الجنود والمجندات في الخدمة الإلزامية.

ويقول “متنياهو إنغلمان” إن التقرير يرسم حقيقة مؤسسية مقلقة في الأجهزة الثلاث قيد المراجعة.

وأضاف إنلغلمان: “يبدو أن فضيحة جلبوع هي غيض من فيض، تتعرض المجندات لمضايقات من قبل سجناء إرهابيين ومن قبل موظفين يستغلون ضعفهن”.

كيف أعد تقرير متنياهو؟

قام مسؤولون من مكتب مراقب الدولة بسبع زيارات إلى السجون التي تأوي أسرى أمنيين في مرافق قوات الأمن الثلاث.

استمعوا إلى محادثات أجريت مع 150 مجندة.

أرسل مكتب مراقب الدولة استبيانا عبر الإنترنت إلى 13 ألف مجند في الأجهزة الثلاث، أجاب عليه 1275 مجند ومجندة.

من بين 644 امرأة أجبن على الاستبيان، قالت 161 امرأة، إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أو ما هو أسوأ من ذلك خلال فترة خدمتهن التي تستمر 24 شهرا.

ما تعريف التحرش بالنسبة للتقرير؟

لم يحدد التقرير تعريفا قاطعا للتحرش الجنسي، لكنه أشار إلى تعرض الفتيات لأي نوع من أنواع الجرائم الجنسية أثناء الخدمة، وتشمل الشهادات:

حالات تعرضن فيها ن للمس بشكل غير لائق من قبل زملائهن من أفراد الشرطة.

تعليقات جنسية صريحة.

إيماءات جنسية من أنواع مختلفة.

أجواء ذات طبيعة جنسية.

ارتكاب سجناء أمنيين أفعالا مخلّة بالآداب أمامهن.

الكشف عن العورات للمجندين.

الإدلاء بتعليقات بذيئة.

وبحسب التقرير فإن حوالي 18% من حوادث التحرش أو الاعتداء الجنسي في الشرطة ارتكبها القادة، مقابل 21% في شرطة الحدود و17% في مصلحة السجون.

وكان المدنيون إلى جانب السجناء مصدرا مهما للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، حيث تسببوا في 17% من هذه الحوادث في الشرطة، و14% في شرطة حرس الحدود، و24% في مصلحة السجون.

وقال إنغلمان أنه سيتعين على وزير الأمن الداخلي المقبل – الذي يبدو أنه سيكون زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير – اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة.

ما هو رد الشرطة الإسرائيلية على تقرير إنغلمان؟

قالت شرطة إسرائيل التي تشرف على شرطة حرس الحدود إنها تنظر إلى التحرش الجنسي بجدية، لكنها أصرت على أن جميع الشكاوى المتعلقة بمثل هذا التحرش يتم فحصها بدقة ومعالجتها بشكل مناسب.

وأضافت أن “التقارير المتزايدة… تشهد على زيادة الوعي والشعور بالثقة والأمن لدى العاملين وعدم التسامح مطلقا مع أفراد الشرطة الذين يرتكبون التحرش الجنسي”.

وما هو رد مصلحة السجون على التقرير؟

أما مصلحة السجون الإسرائيلية فقالت إنها اتخذت خطوات للتصدي للتحرش والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك فتح خط ساخن لحارسات السجون وحملة تنظيمية تشارك بشكل فعال في الدعوة الداخلية والمستمرة لخلق بيئة عمل وقائية وتمكينية.

أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه “لا يتسامح مطلقًا مع حالات التحرش الجنسي والجرائم الجنسية، ويعمل على حماية النظام البيئي، لوحدات جيش الدفاع الإسرائيلي المختلفة”.