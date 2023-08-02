فرص تفوق المرأة في قطاع الأمن الإلكتروني

تتحدث أوديت مالكون المديرة الإقليمية في مايلستون سيستمز عن عملها في قطاع تقنيات الفيديو وأمن البيانات، وتلفت إلى رحلتها التي بدأت في شركة مايلستون منذ أكثر من ثمانية سنوات ونصف كمديرة لتطوير الأعمال. وتقول:” في البداية، كانت مسؤولياتي تتضمن الإشراف على العمليات في أربعة بلدان في بلاد الشام ومصر. ثم قمتُ بالتوسع وبناء محفظة تشمل 12 دولة، بما في ذلك المغرب والعراق واليونان. وفي العام الماضي، تمت ترقيتي لمنصب مديرة منطقة شمال أفريقيا والشام. وأنا فخورة بقيادة فريق المبيعات في المنطقة.

ما الذي جذبك للعمل في قطاع الأمن الإلكتروني؟

يوفر قطاع الأمن الإلكتروني جواً ديناميكياً ومحفزاً يتطور باستمرار من خلال تقديم حلول وتقنيات مبتكرة. وشهدتُ خلال مسيرتي المهنية لأكثر من 12 عاماً في قطاع مراقبة الفيديو التقدم الملحوظ الذي يحققه هذا القطاع. مثل التأثير المدهش لبرنامج إدارة الفيديو عبر منصة مفتوحة مثل إكس بروتكت من مايلستون والذي يقدم فرصاً لا حصر لها، مما يتيح للفيديو تجاوز التطبيقات الأمنية التقليدية. من الناحية الشخصية، وجدت سعادة كبيرة في استكشاف مجموعة متنوعة من الإمكانيات للفيديو.

كيف تجدين بيئة العمل في شركة مايلستون؟

أشعر بامتنان عميق للعمل مع مايلستون لأنها تحافظ بصدق على قيمها وتعطي الأولوية لرفاهية الموظفين. فثقافة العمل هنا تعتمد على الاحترام والثقة مما يوفر بيئة استثنائية وممتعة. ويقدر فريق القيادة التنوع الثقافي ويسعى لاستقطاب أفراد من خلفيات مختلفة، مما يعزز الشمولية. علاوة على ذلك، وحتى فيما يتعلق بالعمل الذي تروج له مايلستون، يولي فريقنا قيمة عالية للأخلاق والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مما يعزز الابتكار في كل جانب ممكن.

ما هي طموحاتك في قطاع الأمن الإلكتروني؟

أسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في قطاع الأمن الإلكتروني وإنشاء مجتمع خاص بالنساء في هذا القطاع. لأن تمثيل النساء في مجال التكنولوجيا، وخاصة في الشرق الأوسط، ما يزال محدوداً، وهناك حاجة إلى المزيد من نماذج القدوة التي يمكن للنساء أن يتطلعن إليها. ومن خلال إنشاء هذا المجتمع، أهدف إلى تعزيز مساحة آمنة ومدعومة حيث يمكن للنساء مشاركة تجاربهن بصراحة وتقديم نصائح مهنية، والعمل في نهاية المطاف نحو تعميم وجود النساء في قاعات الاجتماعات وعلى المسرح خلال فعاليات القطاع. من خلال ذلك، يمكننا أن نلهم ونمكن المزيد من النساء لمتابعة مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وتجاوز الحواجز ووضع الأسس لمستقبل أكثر تنوعاً وشمولاً.

هل تشعرين أن قطاع الأمن الإلكتروني يرحب بالنساء؟

عند النظر من منظور معين، نجد أن الرجال يسيطرون بشكل كبير على قطاع الأمن الإلكتروني، مع وجود عدد قليل من النساء. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني بالضرورة أنها بيئة غير مرحبة بالنساء، خاصة في أدوار المبيعات. فأنا شعرتُ بالقبول والاندماج عند زيارتي لشركائنا وعملائنا في المنطقة. وفي كثير من الأحيان، أجد أنه يمكنني إقامة علاقات قائمة على الثقة بشكل أسرع من زملائي الذكور. وهذا يشير إلى أن القطاع جاهز لاستقبال المرأة وتزويدها بفرص التفوق والمساهمة بشكل فعال.