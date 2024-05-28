تفوق السيارات الصينية عالميا هل تحقق بسبب مكافحة تلوث الهواء؟

قطعت الصين شوطا كبيرا في الهيمنة في قطاع السيارات الكهربائية بعد أن كانت العاصمة الصينية بكين غارقة تمام بغمامة ضباب دخاني كثيف يحجب رؤية كل شيء، ووقتها برزت السيارات الكهربائية ضمن خطة شاملة ومتعددة المحاور لمكافحة تلوث الهواء .

كيف تحولت الصين من دولة خارج المنافسة كليا في قطاع السيارات إلى دولة تهيمن على هذا القطاع من بابه إلى محرابه؟

ردا على اتهامات الولايات المتحدة بأن الصين لديها فائض كبير في التصنيع، سواء كان في ألواح الطاقة الشمسية أو السيارات الكهربائية، فإن خبراء عالميين لا يتفقون على المزاعم الأمريكية ضد شركات السيارات الصينية وأن الصين تغرق الأسواق بفائض قدرات التصنيع لديها خاصة أن دول العالم لا تزال أبعد ما يكون عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات وما هو مطلوب في هذا العقد وما بعد عام 2030 من أجل الحفاظ على إمكانية تحقيق الهدف طويل الأمد لاتفاق باريس فيما يتعلق بدرجة حرارة الكرة الأرضية.

يلفت إينار تانجن كبير الباحثين في معهد تايهي إنه قبل 12 عاما بدأت الصين بتشجيع الشركات على تطوير السيارات الكهربائية ووقتها كانت شركات السيارات العالمية لا ترى حاجة إلى السيارات الكهربائية على أنه أمر سابق لأوانه كما أن الصين لا مكان لها على خارطة صناعة السيارات، مما قدم للصين فرصة السبق.

وبعد 12 عامًا، ها هي الصين وقد أصبحت تهيمن على السوق، وذلك لأنها تمتلك أفضل التقنيات بعد مراحل تطوير مزايا السيارات وكلها مدفوعة بأذواق المستهلكين ورغباتهم بالحصول على أفضل المزايا في السيارات الكهربائية التي شهدت في البداية منافسة شرسة بين أكثر من مئة شركة سيارات كهربائية صينية.

ففي عام 2019 كان هناك أكثر من 150 شركة مختلفة للسيارات الكهربائية تتنافس في السوق وكدليل أن الصين لم تقدم الدعم لقطاع السيارات الكهربائية هو خروج عشرات شراكات السيارات الصينية من السوق أمام تفوق بضعة منها وهناك عدد قليل من الشركات الصينية التي تهيمن على السوق الصيني بل والعالمي.

يلفت تانجن إلى أن الولايات المتحدة حين تخسر حصة شركات السيارات الأمريكية تكرر ما فعلته بالسيارات اليابانية في الثمانينيات حين شنت حملات في الكونغرس وخارجه ضد السيارات اليابانية التي كانت تتمتع بالجودة والكفاءة وسعرها أرخص وساهمت تلك المنافسة وقتها برفع جودة السيارات الأمريكية وكفاءتها.

(رسوميات توضح انخفاض تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة (PM2.5)

يذكر أنه في عام 1998، بدأت مدينة بكين برنامجًا مكثفًا لمكافحة تلوث الهواء، وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نفذت المدينة سلسلة من الإجراءات بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطاقة، ومراقبة التلوث الناجم عن الفحم، وضوابط انبعاثات المركبات. ونجحت هذه الجهود في تقليل تلوث الهواء. في الأعوام الخمسة من 2013 إلى 2017، انخفض تلوث الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في بكين بنسبة 35٪ وبنسبة 25٪ في المناطق المحيطة. ويلفت تقرير للأمم المتحدة بالإحصائيات كيف تطورت برامج إدارة نوعية الهواء في بكين للمساعدة توجيه تدابير الحد من التلوث في مدن أخرى تتطلع إلى تحسين نوعية الهواء.