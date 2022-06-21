مزاد للخردة، مصير سيء لأكبر سفينة سياحية في العالم قبل إبحارها

ذكرت صحيفة ألمانية أن مصير أكبر سفينة سياحية- غلوبال دريم (Global Dream II) وهي بسعة 9 آلاف مسافر ويزيد طولها عن 342 مترا، قد يحسم لصالح تفكيكها وبيعها خردة بعد فشل العثور على مشتري بعد أن أفلست الشركة التي تصنعها هي شركة إم تي فيرفتن MV Werften الألمانية مطلع العام الجاري.

وعجر مسؤلو التصفية والإفلاس العثور على مشترٍ، فيما لفت كريستوف مورجن ، مسؤول الإعسار في شركة برينكمان وشركاه ، إن هناك محاولات جارية لبيع أجزاء من السفينة التي اكتمل بناءها بمعدل 80% ولم تبحر بعد بما في ذلك المحركات وأنظمة الدفع، وتقبع السفينة السياحية حاليا في حوض بناء السفن على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا بحسب صحيفة أن بورد الألمانية.

بدأ بناء السفينة غلوبال دريم 2، مطلع عام 2018 وكان من المتوقع أن يكتمل بناءها في النصف الأول من عام 2021، إلى أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى انهيار الطلب على السفن السياحية وأصبح هذا القطاع يكابد للبقاء منذ ذلك الحين.

قال مورغن إن السفينة السياحية ستحتاج إلى نقلها من حوض بناء السفن الألماني بحلول نهاية العام لأن المنطقة التجارية تم بيعها لوحدة تيسينكروب البحرية ، والتي ستبدأ في بناء الغواصات والطرادات والفرقاطات في عام 2024.

يذكر أن الشركة المالكة هي مجموعة أسيوية وهي “غينتينغ هونغ كونغ” وقد استحوذت في عام 2016 على أحواض بناء السفن في مدن روستوك وفيسمار وشترالزوند الألمانية كوسيلة لتخزين أسطولها، وكان قطاع الرحلات البحرية السياحية يشهد ازدهارا كبيرة إلى أن تعرض للانهيار نتيجة جائحة كورونا مما أوقع الشركة الأم في صعوبات مالية.

ولم يعد قطاع تشغيل السفن السياحية مربحا مع تلاشي الطلب وسيطرة التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي على الاقتصاد العالمي كما لا يزال انتشار فيروس كورونا المستجد نشطا في بعض الدول.