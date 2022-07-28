تفكك الإقتصاد العالمي والتوترات والمجاعات عناوين قاتمة لسيناريو صندوق النقد

رجح صندوق النقد الدولي سيناريو قاتماً للإقتصاد العالمي من خلال تقرير “مستجدات آفاق الإقتصاد العالمي” مع ميل واضح لميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية نتيجة مجموعة واسعة من العوامل التي يمكن أن تنشأ عنها تداعيات معاكسة على أداء الاقتصاد العالمي.

وذكر الصندوق أن الحرب في أوكرانيا من المخاطر الجسيمة التي تهدد الآفاق على المدى المتوسط لدورها المحتمل في تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جغرافية- سياسية لكل منها معايير تكنولوجية ونظم مدفوعات عبر الحدود وعملات احتياطي خاصة بها. غير أن الشواهد على إعادة توطين الأنشطة محدودة حتى الآن، والتجارة العالمية أكثر صلابة من المتوقع منذ بداية الجائحة. وقد يساهم التفكك أيضا في الحد من فعالية التعاون متعدد الأطراف في مجال التصدي لتغير المناخ، وهو ما يشكل خطراً إضافياً، حيث يمكن أن تصبح أزمة الغذاء الحالية واقعاً معتاداً.

فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الطاقة مجدداً. ومنذ نيسان/ إبريل 2022، تراجع حجم الغاز الذي تضخه روسيا عبر الأنابيب إلى أوروبا بشكل حاد إلى 40% تقريبا عن مستواه في العام الماضي، ما أدى إلى تخفيض أحدث توقعات الصندوق مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي. وحسب أحدث تنبؤات السيناريو الأساسي، يتوقع أيضاً تراجع حجم الغاز مجدداً إلى مستويات منخفضة بحلول منتصف عام 2024 تماشياً مع ما تستهدفه الاقتصادات الأوروبية الكبرى من وقف الاعتماد على الطاقة الروسية. غير أنه يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستويات إمداد الغاز خلال عامي 2022 و 2023 . وقد يؤدي توقف صادرات الغاز الروسي إلى الاقتصادات الأوروبية كلياً عام 2022 إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وربما يدفع ذلك أوروبا إلى ترشيد استخدام الطاقة، ما قد يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية ويؤدي إلى تراجع حاد في معدلات النمو في منطقة اليورو خلال عامي 2022 و 2023 تمتد تداعياته السلبية عبر الحدود .

ولا تزال معدلات التضخم تعكس ارتفاعاً مزمناً. وبوجه عام، يتوقع عودة التضخم قرب مستويات ما قبل الجائحة مع نهاية عام 2024 . غير أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ثبات زخم التضخم وزيادة التوقعات على المدى الأطول. فاستمرار الصدمات المرتبطة بالإمداد في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة حادة في التضخم الكلي تمتد آثارها إلى التضخم الأساسي، مما يدفع بالتالي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تبلغ هذه الصدمات من الحدة ما يجعلها سبباً لحالة من الركود المصحوبة بمستويات مرتفعة ومتزايدة من التضخم (الركود التضخمي)، وإن كان ذلك ليس جزءاً من السيناريو الأساسي.

وتشهد عدة اقتصادات مستويات غير مسبوقة من نقص العمالة في أسواق العمل، وقد يزداد طلب العاملين على الحصول على تعويض مقابل الزيادات السابقة في تكلفة المعيشة. وربما تكون الشركات قادرة إلى حد ما على استيعاب ارتفاع تكلفة العمالة من خلال تخفيض هامش الربح، ولا سيما إذا كان تضخم الأجور قد سبقته زيادات سعرية أو في القطاعات أو المناطق التي تتمتع فيها الشركات بقوة احتكارية. ولكنها إن لم تستطع، فقد تنشأ عن ذلك زيادة إضافية

في معدلات التضخم ودوامة تصاعدية تتعاقب فيها زيادات الأجور والأسعار. كذلك يمكن أن تؤدي الاستهانة بظاهرة نقص العمالة في سوق العمل وتأثيرها على التضخم أو عدم تشديد السياسات بالدرجة الكافية من جانب صناع السياسات إلى إخفاقهم في منع انفلات ركيزة توقعات

التضخم على المدى الطويل. وبالمثل، ربما تزداد حساسية الأسعار تجاه التغيرات في الطلب كلما ازداد استخدام الموارد المنتجة في الاقتصاد، وهو ما يعني عدم مرونة الأجزاء ذات الصلة في منحنى العرض. وفي هذه الحالة، قد تسجل معدلات التضخم زيادة سريعة يليها تراجع مفاجئ بالقدر نفسه في حالة الإفراط في تشديد السياسات.

وتتزايد التوترات منذ انقضاء المرحلة الحرجة من الجائحة، وهو ما يتسق مع البحث الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يشير إلى أن التوترات تتراجع أثناء الجوائح وإلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يمثل مؤشراً صلباً للتنبؤ بالتوترات. ورغم أن التوترات قد لا تندلع في مرحلة لاحقة بالضرورة، فإن الرابط بين الأسعار والاستقرار الاجتماعي يعني أن فرض المزيد من الحواجز التجارية، أو ضعف المحصول بسبب موجات الحرارة ر الشديدة ونقص الأسمدة، ربما يؤديان إلى المزيد من المصاعب أو المجاعات أو التوترات.