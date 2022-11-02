تفعيل شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا

أعلنت طيران الإمارات و”إير كندا” الثلاثاء، عن تفعيل شراكة الرمز المبرمة بينهما، التي ستتيح لعملاء الناقلتين مواصلة رحلاتهم بسهولة عبر 46 سوقاً في ثلاث قارات، بما في ذلك وجهات في الأميركتين والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.

وتتوفر تذاكر الرمز المشترك في 35 سوقاً، للسفر اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إضافة 11 سوقاً أخرى بانتظار نيل الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، وإمكانية إدراج مزيد من الأسواق بعد ذلك.

والتذاكر متاحة الآن عبر الموقعين الشبكيين emirates.com وaircanada.com وكذلك عبر أنظمة التوزيع العالمية GDS الرئيسية ووكالات السفر.

Hey @AirCanada, ready to launch our new partnership? It’s going to be unbe-leaf-able! ? ?? — Emirates Airline (@emirates) November 1, 2022

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “يسعدنا إبرام شراكة مع إير كندا لتوسيع نطاق وصولنا إلى مزيد من النقاط في أميركا الشمالية، وتوفير اتصال سلس لعملائنا عند سفرهم إلى مدن كندية أخرى عبر تورنتو. وبالإضافة إلى المزايا القيمة والتجارب المجزية التي سيتمتع بها المسافرون مع الناقلتين بغرض السياحة والأعمال، فإن الشراكة تتيح لعملاء إير كندا أيضاً السفر إلى وجهات في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بفضل شبكة خطوطنا الواسعة عبر مركزنا في دبي”.

من جانبه، قال مايكل روسو، رئيس “إير كندا” ومديرها التنفيذي: “تتيح لنا الشراكة مع طيران الإمارات توسيع نطاق خيارات الرحلات لعملائنا. كما توفر رحلات ربط أسهل بين كندا ووجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية. كما تستقطب هذه الشراكة مزيداً من حركة المسافرين عبر مركزنا العالمي في تورنتو وتوسيع تواجدنا في مناطق ديناميكية تتمتع بفرص مستقبلية كبيرة لنمو الطلب على السفر العالمي”.

ويستطيع عملاء طيران الإمارات حجز رحلات الرمز المشترك من وإلى النقاط الكندية التالية عبر تورنتو، وهي: كالغاري وإدمونتون وهاليفاكس ومونتريال وأوتاوا وفانكوفر.

وسوف تضع “إير كندا” رمزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات من مركزها في دبي، ما يوسع نطاق وصول الناقلة الكندية عبر شبه القارة الهندية ويفتح مزيداً من الوجهات أمام عملائها، بمن فيهم ذلك المسافرون إلى كولومبو ودكا وإسلام أباد وكراتشي ولاهور.

ويستمتع عملاء “إير كندا” باتصال سلس في سفرهم إلى وجهات في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك بانكوك وهانوي وبوكيت وكوالالمبور وسنغافورة، وجدة ومسقط في الشرق الأوسط، وكذلك وجهات في أفريقيا، مثل أديس أبابا ودار السلام.

وسوف تقدم طيران الإمارات و”إير كندا” لعملائهما قريباً إمكانية تبادل مزايا وفوائد برنامجي مكافأة الولاء لكليهما، ما يتيح لأعضاء “إيروبلان” و”سكاي واردز” كسب النقاط والأميال واستبدالها مقابل رحلات تديرها طيران الإمارات و”إير كندا”. كما يمكن للمسافرين المؤهلين الاستفادة من دخول الصالات الخاصة، بالإضافة مزايا مختارة لأعضاء “إيروبلان إيليت” و”سكاي واردز” عند السفر على رحلات أي من الناقلتين.