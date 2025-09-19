تفعيل إدراج استثمار القابضة رسمياً في مؤشر فوتسي

اعتباراً من أمس 18 سبتمبر، تم تفعيل إدراج شركة استثمار القابضة – شركة مساهمة عامة قطرية، رسميًا في مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال المتوسط Mid Cap، وذلك ضمن مراجعة سبتمبر 2025 نصف السنوية لسلسلة مؤشرات الأسهم العالمية لفوتسي (FTSE GEIS) . تعكس هذه الإضافة الدور المتنامي لشركة استثمار القابضة في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين على المستوى الدولي ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المتنوعة. يتم تتبع مؤشر FTSE Russel على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية ومديري الأصول، ومن المتوقع أن يؤدي إدراج استثمار القابضة إلى توسيع قاعدة مستثمريها على مستوى العالم، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية. كما تساهم هذه الخطوة في تحسين الجاذبية المالية للسهم ودعم ثقة المستثمرين في الشركة. علق خوان ليون، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة، على الانضمام الرسمي للمؤشر العالمي قائلاً: “إن إدراج استثمار القابضة في مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال المتوسط يمثل اعترافًا موثوقاً بمسار نموّنا المستدام. هذا الإنجاز يفتح أبوابًا جديدة أمام المستثمرين العالميين للمشاركة في قصة نجاحنا، بالتزامن مع استراتيجيتنا للتوسع الدولي، ويعزز التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا وأصحاب المصلحة. مع قطاعاتنا المتنوعة التي تشمل الرعاية الصحية والخدمات، واالتطوير العقاري والاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقاولات المتخصصة، تستمر استثمار القابضة في ترسيخ بصمتها إقليميًا وعالميًا.” وشملت مراجعة فوتسي راسل لشهر سبتمبر 2025 إضافة عشرة شركات جديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي العملية التي تتضمن عادةً إضافة أو إزالة أسهم وتعديل أوزانها بناءً على عوامل مثل القيمة السوقية، وتمثيل القطاع، والسيولة. وكانت شركة استثمار القابضة – رمز التداولIGRD من أبرز الشركات التي تم إدراجها، ويُفعل الانضمام رسمياً اعتبارًا من إغلاق جلسة التداول يوم الخميس 18 سبتمبر 2025. ويمثل هذا الإدراج خطوة جديدة في مسيرة نمو شركة استثمار القابضة، التي حققت أداءً ماليًا قويًا في النصف الأول من عام 2025، مع تحقيق إيرادات بقيمة 3.073 مليار ريال قطري، وارتفاع صافي الربح بنسبة 97% على أساس سنوي ليصل إلى 465 مليون ريال قطري، وتجاوز القيمة السوقية 15.9 مليار ريال قطري. تنتشر مشروعات وشركات استثمار القابضة في 9 دول منها قطر، المملكة العربية السعودية، الجزائر، العراق، جزر المالديف وغيرها، ويعمل بها أكثر من 28,000 موظف من أكثر من 100 جنسية.

