تفاقم أزمة مصنع آيفون في الصين بسبب انخفاض عمالة فوكسكون

بدأ مصنع آيفون الرائد التابع لشركة فوكسكون والذي يقع في الصين يواجه أزمة كبيرة في ظل اضطرابات العمال التي يعاني منها.

بحسب وكالة رويترز فإن المصنع سيشهد مزيدا من الانخفاض في شحناته لشهر نوفمبر بسبب موجة من اضطرابات العمال وقعت هذا الأسبوع، حيث غادر آلاف الموظفين الموقع.



فما هي طبيعة الأزمة التي يعاني منها مصنع آيفون التابع لشركة فوكسكون؟

وفقا لمصدر أدلى بتصريحات لوكالة رويترز فإن:

• إنتاج الشركة قد يتأثر بنسبة أكبر من 30٪ ، فيما كانت تقديرات إدارة المصنع الداخلية أن الأزمة التي بدأت في أواخر شهر أكتوبر ستؤثر على 30% فقط من الإنتاج.

• مصنع فوكسكون هو الوحيد الذي ينتج الأنواع المميزة من هواتف آيفون بما فيها آيفون 14 برو، ومن غير المرجح أن يستأنف إنتاجه الكامل بحلول نهاية الشهر الحالي.

• قيود كوفيد 19 ساهمت في سخط العمال، وعطلت الإنتاج قبل عيد الميلاد وعطلة السنة القمرية في يناير، حيث تم عزل العديد من العمال وبعضهم فر من المنطقة.

• هذه العوامل تثير المخاوف بشأن قدرة آبل على تقديم منتجاتها خلال فترة العطلات المقبلة.

• اشتبك عمال يوم الأربعاء، ومعظمهم من المجندين الجدد الذين تم تعيينهم في الأسابيع الأخيرة ، مع أفراد الأمن في مصنع تشنغتشو بوسط الصين.

• ادعى الكثيرون أنهم تعرضوا للتضليل بشأن مزايا التعويض في المصنع، واشتكى آخرون من مشاركة أماكن النوم مع زملائهم الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID.

• اعتذرت شركة فوكسكون عن “خطأ فني” متعلق بالأجور عند التوظيف يوم الخميس ، وعرضت لاحقًا 10 آلاف يوان (1400 دولار) على المجندين الجدد الذين وافقوا على الاستقالة والمغادرة.

• أكثر من 20 ألف عامل ، معظمهم موظفون جدد لم يعملوا بعد في خطوط الإنتاج ، أخذوا الأموال وغادروا.

• أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، الجمعة ، حشودا وطوابير طويلة من العمال المحملين بأمتعة وهم يصطفون في انتظار الحافلات.

