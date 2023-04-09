الكشف عن تفاصيل مفاضلة النقل الخارجي للمعلمين السعوديين

تبدأ وزارة التعليم السعودية، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، في استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1445هـ ويتطلب ذلك تحديث طلبات نقل المعلمين والمعلمات لكل عام بشكل مستقل عن العام السابق.

وأوضحت وزارة التعليم في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444هـ، بحسب وسائل إعلام محلية، أن عناصر المفاضلة ستكون وفقاً للآتي:

نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل 1443هـ، 13 نقطة (نقطة عن كل سنة)، وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية)، ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام السابق + الأداء للعام قبل السابق)، والغياب بدون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم)، وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني 30 نقطة (30- عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب)، ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام نقطتان (على أن يكون مقدم النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمراً حتى تاريخ إيقاف الاستقبال)، والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر قصيرة المدى نقطتان (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد فقط وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج حصل عليه المتقدم فقط) والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية طويلة المدى 3 نقاط.

وتضمنت القواعد أيضاً أن يتم احتساب نقاط (سنة التقديم) حسب التالي: استفادة المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات، احتفاظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل، وألا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته، وانتهاء حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى، وألا يحتسب أية نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد 1442هـ.

وكانت #وزارة_التعليم أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، عن مواعيد إجراءات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح التقديم على #إجراءات_النقل_الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من اليوم الأحد 18 /9/ 1444هـ (9/4/2023) على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ (27/4/2023).

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات #النقل_الخارجي يوم الخميس 28/ 10/ 1444هـ (19/5/2023) كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ (21-25/5/2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.