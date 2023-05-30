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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تفاصيل تعديل ضوابط تحويل المبتعثين للدراسة في السعودية

وافق مجلس الوزراء على تعديل ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها

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وافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على تعديل ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها

وافق مجلس الوزراء السعودي، حديثاً، على تعديل ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.

وحددت ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها عدداً من الشروط بشأن استيعاب الطلبة بالجامعات الموجودة في السعودية.

ونص التعديل، بحسب وسائل إعلام محلية، على ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الأكاديمية عن 2.75 من أصل 4 أو ما يعادله، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم وتُعتمد بقرار من الوزير.

ونص التعديل أيضاً على أنه في حال عدم استيعاب أولئك الطلبة في الجامعات الحكومية بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية أو لعدم وجود التخصص المناسب، فتنظر لجنة تشكل من وزارتي التعليم، والمالية ومن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في تحويلهم إلى الجامعات الحكومية التي تتقاضى مقابلاً مالياً أو الجامعات أو الكليات الأهلية وذلك وفقاً لشرطين.

وتمثل الشرط الأول في أن يحصل الطالب على قبول من الجامعة أو الكلية الحكومية أو الأهلية، في حين تمثل الشرط الثاني في أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة مؤسسياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويغطى ما يلزم من تكاليف إلحاقه بالمنح الدراسية بالنقل من المبالغ المعتمدة بالميزانية للابتعاث الخارجي وغيره، وفق قواعد إجراء المناقلات دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة.

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