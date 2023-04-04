إيلون ماسك يغير شعار تويتر من الطائر الأزرق إلى كلب بني

غيرت شركة تويتر المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء الإثنين، شعارها الشهير الطائر الأزرق إلى صورة لرأس كلب بني اللون يرمز للعملة وهو شيبا اينو shiba inu ،.

وغرد إيلون ماسك؛ صاحب شركة السيارات الكهربائية تيسلا وأغنى أغنياء العالم، بصورة كرتونية تظهر شرطي مرور يتفحص رخصة قيادة تحمل صورة عصفور تويتر المعروف، ليوضح السائق الذي يحمل رأس كلب بني للشرطي بأنها صورته القديمة، في إشارة إلى أن عصفور تويتر تطور وأصبح كلباً.

ولم يصدر حساب شركة تويتر في موقع تويتر أي توضيح لسبب تغيير صورته التي لطالما ارتبطت به وميزته عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يسمح إيلون ماسك مالك تويتر بتضمين تغريدته في المواقع الإخبارية.

وارتفعت عملة الـ دوجكوين Dogecoin بأكثر من 30٪ بعد أن قام تويتر بتغيير شعاره إلى صورة كلب يرمز للعملة وهو شيبا اينو shiba inu ، ويروج إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بالترويج للعملة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع العملة بأكثر من 30٪ يوم الإثنين، ويأتي ذلك بعد أن طالب محامو تويتر وماسك من قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار من عام 2022 اتهمت الملياردير بالتلاعب بسعر دوجكوين ورفعها إلى أكثر من 36000٪.

بعد تغيير شعار تويتر إلى صورة شيبا اينو، شارك ماسك مذكرة حول التغيير ونشرها لتظهر لقرابة 33.5 مليون متابع على تويتر . ظهر الكلب فقط لبعض مستخدمي تويتر ، بما في ذلك مستخدمي موقعه على الإنترنت.