تغيير اسم الطفل شنودة الذي شغلت قضيته مصر إلى يوسف

كشف المستشار المصري نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة؛ الذي شغلت قضيته الرأي العام مؤخراً، أن الأسرة تمكنت من تغيير اسمه في شهادة الميلاد إلى يوسف بعد قرار النيابة العامة بتسليم الطفل مؤقتاً إلى السيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي.

وقال جبرائيل، بحسب صحيفة “الشروق” المحلية اليوم الثلاثاء، إن أسباب صدور شهادة ميلاد الطفل شنودة باسم يوسف؛ تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل إلى اسم رباعي مسيحي، ولم ينص القرار على تسمية الطفل باسم شنودة.

وأضاف أن الجزء الثاني من قرار النيابة ينص على استكمال السيدة آمال إجراءات الكفالة، وحتى تستكمل إجراءات الكفالة لا بد من اختيار اسم للطفل لتنفيذ قرار النيابة، ولا يجوز إلحاق اسم الطفل باسم أمه وأبيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة.

وأوضح أن إجراءات الكفالة تتمثل في إحضار عقد شقة أو ما يفيد تملكها أو استئجار محل سكن، صحيفة حالة جنائية، كشف سلامة صحة ونفسية، دورة ثلاثة أيام تدريبية للأسرة البديلة، كشف خال من فيروس سي.

وأكد أنه في حال إتمام هذه الإجراءات وتقديم قرار الكفالة إلى مصلحة الأحوال المدنية، يحق للزوج والزوجة نسب الطفل إلى اسمهما الأول، وتغيير اسمه مرة ثانية إلى شنودة، مضيفاً أن هذا الإجراء سيتستغرق أيام وربما أسابيع.

وقال إن واقعة تزوير أول شهادة ميلاد للطفل شنودة، تم حفظها بشكل نهائي، وأن القانون أعطى للأم البديلة، أن تودع باسمه نقوداً في البنك أو توصي له بأي شيء، وكذلك السفر شرط إذن من اللجنة العليا للأسرة البديلة، وإخطار السفارة المصرية في أي بلد ستسافر لها.

كفالة الأطفال في مصر وشروطها

يحق للأسرة البديلة الكافلة، بحسب روط الكفالة في مصر، أن تغير اسم الطفل وتلحقه إلى الاسم الأول للأم والأب “يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني”.

و”يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلاً من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني”.

ويأتي تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف تماشياً مع نظام الكفالة “الاحتضان” المعمول به من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

والكفالة نظام بدأته وزارة التضامن الاجتماعي في العام 1959، لإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب بأسر مختارة وفقا لشروط ومعايير تضمن صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

ما هي قصة الطفل شنودة؟

وجدت السيدة آمال إبراهيم ميخائيل، قبل نحو أربع سنوات، طفلا صغيراً في حمام كنيسة “العذراء أم النور” بشمال القاهرة، وتوجهت للكاهن لإبلاغه فقال لها “إن الله بعث لك هذا الطفل” وعليه أخذته السيدة التي لم تستطع الإنجاب بعد موافقة الكاهن.

وقالت آمال، في تصريحات صحافية، إنها سجلت الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية، بعد أن ذكرت أنه ابنها، وقالت إنها لم تواجه أي مصاعب في تسجيل الطفل باسم “شنودة”، وأضافت أنها لا تدري أنها خالفت أي قوانين، وقالت “أنا أعرف فقط أني ربيت الطفل لأربع سنوات في أحضاني بكل الحب”.

وبدأت أزمة الأسرة عندما أبلغت إحدى قريبات أسرة آمال السلطات أن بحوزة أسرة آمال طفلاً مجهول النسب، وأنه ليس ابنهم حتى لا يرث فيها أو في زوجها.

وأكد آمال في أكثر من مناسبة عدم معرفتها بالقانون وقالت “أنا لا أعرف شيئا ولا أفهم في القانون، أنا أعرف أني ربيت ولداً في بيتي وتم نزعه مني”.

إيداع الطفل دار رعاية واعتباره مسلماً

قالت السيدة آمال إنه بعد بلاغات قدمت للنيابة تم استدعاء زوجها، والذي أقر بأن الولد مجهول النسب، وأنه وزوجته تبرعوا لأخذه من الكنيسة ليتربى في منزلهم، وأكدت آمال أنها حينما أخذت الولد كان الأمر بموافقة كاهن الكنيسة، وبحسن نية منها.

وقالت آمال إن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة، معقبة “الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة”.

ووضعت السلطات المصرية يدها على الطفل بحكم قضائي صدر منذ عام، وأودعته أحد دور الرعاية، وذلك بعد عدم الاستدلال على أهله، وأصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد وهو يوسف، ودين جديد وهو الإسلام.

وقال نجيب جبرائيل محامي السيدة آمال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الإجراء الذي اتخذته السلطات المصرية ليس صحيحاً لأن من يتم العثور عليه في دار عبادة “ذمية” يصبح مسيحياً بالتبعية وأوضح أن فقهاء المسلمين قالوا بذلك، مضيفاً أنه تقدم بطعن على قرار السلطات بنزع الطفل من هذه الأسرة.

دين جديد واسم جديد للطفل

قال جبرائيل إنه قام بالطعن على قرار وزارة الداخلية التي غيرت اسم الولد من شنودة إلى يوسف، وكذلك تغيير ديانته من مسيحي إلى مسلم.

بينما يقول هشام القاضي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن الأطفال مجهولي النسب والذين يتم العثور عليهم في أي مكان، يتم إيداعهم بدار للرعاية، وطبقاً للقانون يصبحون مسلمين، وأن الكنيسة كانت تتيح التبني للأسر المسيحية قبل أن يغير البابا شنودة، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السابق، اللوائح لتنضوي تحت قانون الأحوال الشخصية المصري في العام 2008.

أما السيدة آمال فقد أبدت استغرابها من منعها من زيارة الطفل المودع في دارٍ للرعاية وقالت “أسموه يوسف، أنا ابني أصبح عنده تشوش بسبب تغيير عاداته وديانته” مضيفة أن هذا الطفل “لن يضيف إلى الإسلام أو المسيحية شيئاً”، راجية أن يعود إليها.

كفالة وليس تبني

القانون في مصر يحدد إطارات أخذ الأطفال مجهولي النسب من دور الرعاية، فالقانون يحدد الأمر على أنه كفالة طفل يتيم وليس تبني، طبقاً للشريعة الإسلامية التي يستند عليها الدستور المصري، وليس في مقدور الأسرة التي تضم إليها طفل، أن تكتبه باسمها، وهناك إجراءات حاكمة تضعها وزارة التضامن لصلاحية الكفالة بالنسبة لأي أسرة.

ويقول المحامي هشام القاضي إن الكفالة هنا تعطي معنى آخر، وهو ألا يُنسب الطفل للأسرة التي كفلته ولا يرث فيها، لذلك فإن السلطات المصرية تصدر شهادات ميلاد بأسماء رباعية مختلفة عن الأسرة التي تكفله.