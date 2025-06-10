تغيرات كبيرة في قطاع الترفيه السعودي

نشرت منصة بيع تذاكر في السعودية معطيات جديدة ولافتة عن قطاع الترفيه السعودي، ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 17.36 مليار ريال بحلول عام 2030 مدفوعا بالتحول الرقمي وتنوع أشكال الفعاليات والتغيرات في سلوك الجمهور. وفقا لبلاتينيوم ليست يتم شراء 70% من التذاكر الآن عبر الهاتف المحمول (31% منها في نفس اليوم) مما يعكس التحول نحو التجارب العفوية التي تعتمد على الهاتف المحمول.

بلاتينيوم ليست، وهي المنصة الإلكترونية لحجز التذاكر عبر الإنترنت في السعودية، توضح في تقرير جديد التغيرات والاتجاهات الرئيسية في هذا القطاع. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية دفعت رؤية 2030 ومبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) استثمارات كبيرة في المشاريع الثقافية والترفيهية. وقد شجعت اللوائح الجديدة دعم القطاع الخاص في كل منطقة من مناطق المملكة حيث تشارك أكثر من 3700 شركة في قطاع الترفيه.

الأشكال التجريبية الأكثر تفضيلا للمجموعات الصغيرة

تعددت أشكال الفعاليات وتنوعت بمعدلات غير مسبوقة. وفي الفترة بين عامي 2016 و2017 استحوذت حفلات البوب العربية على ما يقرب من 100% من جميع الفعاليات العامة وهو ما كان مقبولا ثقافيا وممكنا لوجستيا في ذلك الوقت. أما اليوم فلا توجد فئة واحدة مهيمنة كما تظهر البيانات الداخلية لبلاتينوم ليست ويتفاعل الجمهور بمجموعة أوسع بكثير من الفعاليات مثل الأشكال التجريبية (مناطق الجذب السياحي والمناطق الغامرة والمهرجانات الموسمية – 24%) والموسيقى والحفلات الموسيقية العربية (23%) والمحتوى العائلي والثقافي (فعاليات الأطفال ونمط الحياة والأيام الوطنية – 13%) وشرائح الشباب والشرائح المتخصصة (موسيقى الرقص الإلكترونية والأنيمي والألعاب والأندرغراوند – 13%) والأعمال والمؤتمرات (3%).

وقال مؤيد قدوس وهو مدير أول تطوير الأعمال في بلاتينوم ليست: “يتضمن نمط الشراء الأساسي أزواجا أو مجموعات صغيرة بمتوسط 2.2 إلى 2.6 تذكرة لكل طلب على الرغم من أن هذا يختلف حسب فئة الحدث. ويتسم اهتمام المستهلكين بالفعاليات الترفيهية الشاملة بحضور المجموعات (كمية التذاكر المتوسط لكل طلب: 2.7 للفعاليات الترفيهية و3.3 لفعاليات الأطفال) وتُظهر فئة الفعاليات العربية طلبا مرتفعا باستمرار على مدار سنوات عديدة مما يعكس التفضيلات الثقافية المستقرة”.

وتعتبر عمليات الشراء الفردية أكثر شيوعا لفئات الفعاليات مثل الموسيقى الإلكترونية الراقصة (1.9) والفن (1.7) والأنمي والألعاب (1.7).

نسبة شراء التذاكر

في السعودية، بلغت نسبة شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة 51%، مع 41% من هذه المشتريات من قبل الشباب البالغين، وفقًا لتقرير بلاتينوم ليست.

حجم قطاع الترفيه

من المتوقع أن يصل حجم قطاع الترفيه في السعودية إلى حوالي 17.36 مليار ريال بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتحول الرقمي وتنوع الفعاليات.

شراء التذاكر عبر الهاتف المحمول

يتم شراء 70% من التذاكر عبر الهاتف المحمول، مع 31% من هذه المشتريات تتم في نفس يوم الفعالية، مما يعكس تحولًا نحو التجارب العفوية.

تغيرات في الفعاليات

تنوعت أشكال الفعاليات بشكل كبير، حيث لم تعد حفلات البوب العربية هي الفئة المهيمنة. تشمل الفعاليات المفضلة: التجارب (24%)، الموسيقى العربية (23%)، والمحتوى العائلي والثقافي (13%).

أنماط الشراء

يتم شراء التذاكر عادةً من قبل مجموعات صغيرة، حيث يتراوح متوسط عدد التذاكر لكل طلب بين 2.2 و3.3 تذكرة، مع تفضيل الشراء الفردي في بعض الفئات مثل الموسيقى الإلكترونية.

الجمهور الشاب

الرجال في الفئة العمرية 25-34 عامًا يشكلون الشريحة الأكبر من مشتري التذاكر، مع زيادة ملحوظة في نسبة النساء في نفس الفئة.

تغير سلوك الشراء: تحول سلوك شراء التذاكر من التخطيط المسبق إلى الشراء في اللحظة الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الشراء في اليوم نفسه من 12.2% في 2017 إلى 51% في 2024.

تحسين إمكانية الوصول

انخفض متوسط سعر التذاكر من 1,400 ريال في 2018 إلى حوالي 250 ريال اليوم، مما جعل الفعاليات أكثر تواترًا وبأسعار معقولة.

نمو القطاع

من المتوقع أن ينمو قطاع الترفيه بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.44%، مما يعكس إمكانات كبيرة للسعودية في تشكيل المشهد الترفيهي العالمي.