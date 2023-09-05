بعد الاستحواذ الإماراتي بـ48 ساعة.. 4 تغيرات كبيرة في شركة السجائر المصرية

شهدت شركة الشرقية إيسترن كومباني “شركة السجائر المصرية”، 4 تغيرات كبيرة، بعد مرور 48 ساعة فقط من الإعلان عن استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهمها.

وكانت الشركة الإماراتية أعلنت الاستحواذ على حصة في شركة السجائر المصرية مقابل 625 مليون دولار، فضلا عن امتيازات أخرى.

وترصد أرابيان بزنس في التقرير التالي، أبرز التغيرات التي شهدتها أكبر شركة لتصنيع السجائر في الشرق الأوسط.

ارتفاع قيمة سهم شركة السجائر المصرية

وفور الاستحواذ قفز سعر سهم الشرقية إيسترن كومباني، ليتصدر ارتفاعات البورصة المصرية يومي الإثنين والثلاثاء على التوالي.

وارتفعت قيمة سهم شركة السجائر المصرية من 22 جنيها مصريا مقتربا من تسجيل قمة تاريخية جديدة قرب مستوى 24.8 جنيها قبل أن يستقر عند 23.29 جنيهاً.

توزيعات نقدية

الشركة اقترحت في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 3.75 جنيه للسهم، رهناً بموافقة عمومية الشركة.

وجاء في البيان، أن شركة السجائر المصرية حققت ارتفاعا في الأرباح بنسبة 90% على أساس سنوي، حيث حققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيها مصريا خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغت 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

شراء المواد التبغية

وكان من بين بنود الاستحواذ، قيام شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

ويعني شراء المراد التبغية، عدم وجود أي أزمات في التوريدات اللوجستية، وعدم توقف خطوط الإنتاج في أي وقت.

التغلب على أزمة العرض

شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات قالت في تقرير لها الثلاثاء، إن مبلغ 150 مليون دولار أمريكي الذي تعهدت شركة جلوبال للاستثمار باستخدامه لاستيراد التبغ الخام سيساعد الشرقية للدخان في التغلب على أزمة العرض الحالية.

وكانت شكاوى كثيرة في الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية، بسبب كثرة الطلب وقلة المعروض من السجائر بمختلف أنواعها.

وربط البعض بين ذلك وأزمة الدولار التي ضربت العديد من القطاعات الصناعية في البلاد، ما دفع طرفا صفقة الاستحواذ الاتفاق على تكفل المستحوذ بتوفير مبلغ مالي كبير لشراء المواد التبغية من خارج البلاد.