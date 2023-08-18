نقلت قناة الأخبارية السعودية بث حي للحظات استقبال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، على أرض مطار الطيران الخاص في الرياض، وسط حفاوة وترحيب من مشجعي الهلال و مسؤولي النادي .

وظهر نيمار في صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض وهو يرتدي وشاح الهلال، و يشرب القهوة السعودية .

وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في الرياض عبر حساب جماهيري بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، وفقا لـ”العربية نت”.

كما قام “نيمار” بالتوقيع للمشجعين على الشعارات والقمصان لدى وصوله صالة المطار وسط استقبال كبير من الجماهير.

البث المباشر كان متاحا عبر رابط الأخبارية ttps://twitter.com/EKH_Fr/status/1692582131766071442?s=20 و بحضور وسائل إعلام محلية وعالمية التي كانت في انتظار وصول النجم العالمي “نيمار” إلى العاصمة الرياض بمطار الملك خالد الدولي.

لحظة وصول لاعب الهلال #نيمار إلى الرياض مرتديًا شعار ناديه الجديد.



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pic.twitter.com/VIfJctiagO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 18, 2023

حضور كبير لوسائل إعلام محلية وعالمية في مطار الملك خالد الدولي في #الرياض لاستقبال النجم البرازيلي #نيمار #نيمار_هلالي⁩

عبر :@bandar__W pic.twitter.com/QNwvQ0iEWC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 18, 2023