مويضي المطيري by مويضي المطيري

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شاهد : بث حي و تغطية إعلامية عالمية لدى وصول نيمار الهلالي للرياض

قام بالتوقيع للمشجعين على الشعارات و القمصان و شرب القهوة السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

نقلت قناة الأخبارية السعودية بث حي للحظات استقبال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، على أرض مطار الطيران الخاص في الرياض، وسط حفاوة وترحيب من مشجعي الهلال و مسؤولي النادي .

وظهر نيمار في صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض وهو يرتدي وشاح الهلال، و يشرب القهوة السعودية .

وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في الرياض عبر حساب جماهيري بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، وفقا لـ”العربية نت”.

كما قام “نيمار” بالتوقيع للمشجعين على الشعارات والقمصان لدى وصوله صالة المطار وسط استقبال كبير من الجماهير.

مشاهدات إعلان وصول”نيمار” إلى الرياض تتخطى الـ30مليون في 30 دقيقة

البث المباشر كان متاحا عبر رابط الأخبارية ttps://twitter.com/EKH_Fr/status/1692582131766071442?s=20 و بحضور وسائل إعلام محلية وعالمية التي كانت في انتظار وصول النجم العالمي “نيمار” إلى العاصمة الرياض بمطار الملك خالد الدولي.

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