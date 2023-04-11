غرمت السلطات السعودية مبلغ 10 ملايين ريال (2.65 مليون دولار) لـ 14 شركة إسمنت عاملة في المملكة العربية السعودية بسبب اتفاقها على رفع أسعار الإسمنت.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة (منافسة) قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق على شركات إسمنت الصفوة، وإسمنت المدينة، وإسمنت أم القرى، وإسمنت الجوف، وإسمنت القصيم، وإسمنت نجران، وإسمنت المنطقة الجنوبية، وإسمنت المتحدة الصناعية، وإسمنت اليمامة، وإسمنت الرياض (شركة الإسمنت الأبيض السعودي)، والإسمنت العربية، والإسمنت السعودية، وإسمنت ينبع، وإسمنت حائل، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) ، على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع”.

وتضمنت القرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إيقاع غراماتٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.gac.gov.sa