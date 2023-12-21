تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال سعودي لتأخرها في توفير قطع غيار

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن فرضها غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال 14 يوم لتوفير القطع وهي المدة المحددة نظاماً ولم تذكر الوزارة اسم الوكالة.

وتنص لائحة الوزارة على أنه إذا كانت قطع الغيار نادرة الطلب، فعلىة الوكيل التجاري أن يوفرها خلال مدة لاتزيد عن 14 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها ومن أمثلة هذه القطع هناك الحساسات والمقصات والدينمو وغيرها.

وأشار بيان الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات، ارتكاب إحدى وكالات السيارات مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، تتمثل بعدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.

وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

? | تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار خلال 14 يومًا، (المدة المحددة نظامًا). — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 20, 2023