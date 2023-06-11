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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تغريم 10 وكالات كبرى للسيارات في السعودية

غرمت وزارة المالية 10 وكالات سيارات في السعودية خالفت نظام الوكالات التجارية

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للسيارات في السعودية
غرمت وزارة التجارة 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق السعودية لمخالفتها نظام الوكالات التجارية

أوقعت وزارة التجارة السعودية غراماتٍ مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وكالة سيارات ألمانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.

كما شملت المخالفات وكالتي سيارات أمريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المَبيعة وقت البيع.

وغرمت الوزارة ثلاث وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظاماً بـ (14) يوماً من تاريخ طلبها، والوكالة اليابانية الثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضاً مالياً عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، وارتكبت الوكالة الثالثة أخطاءً في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.

وغرمت الوزارة أربع وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه، والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً من تاريخ طلبها.

وينص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.

وشدد النظام على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك، بحيث تتضمن بيان موعد تسليم السلعة والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر، مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.

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