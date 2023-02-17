صدر حكم ضد وزارة الثقافة الفرنسية بعد أن تم الكشف عن تورط مسؤول التوظيف في الوزارة قام على مدى سنوات باستغلال عشرات النساء الباحثات عن عمل جنسيا ، وكان يقوم بدس أدوية لهن للإيقاع بهن باوضاع حساسة.

وفرضت محكمة في باريس ، الخميس ، غرامة على الدولة الفرنسية بسبب اتهام مسؤول كبير بدس مادة في مشروبات النساء لدفعهن للتبول. وكان الموظف يعمل في وزارة الثقافة في باريس عندما وقعت الاعتداءات الجنسية تلك وجرى التكتم على هويته وتفاصيل جرائمه.

حكم تأخر 3 سنوات

ويأتي حكم المحكمة الإدارية بعد ثلاث سنوات من اتهام مسؤول الموارد البشرية السابق في وزارة الثقافة ، المعروف باسم دي.بي. ، بالاعتداء الجنسي وانتهاكات الخصوصية وجرائم المخدرات. تم فصله في أوائل عام 2019 بعد القبض عليه ، لكن لم يتم الإعلان عن تطور قضيته القانونية بعد.

وقضت المحكمة بدفع الوزارة 12000 يورو بالإضافة إلى 1500 يورو تكاليف قانونية لامرأة تقدمت بطلب للحصول على وظيفة وحضرت لإجراء مقابلة مع د. وقالت المحكمة في حكمها “في بداية المقابلة عرض عليها فنجان من القهوة شربته ، ثم دعاها للتنزه في الخارج في حديقة التويلري” بالقرب من مقر الوزارة.

وباغتها مفعول القهوة التي دس فيها مادة وجعلها تشعر سريعا بالألم والحاجة الشديدة للتبول” ، اضطرت المرأة للذهاب إلى الحمام أمام المسؤول تحت جسر ، وتم نقلها إلى المستشفى لاحقًا وتبين اصابتها بالتهاب بالمثانة بسبب المادة الغامضة التي دسها لها ، على حد قول المحكمة. وجد تحقيق أن دي. اعتدى بالمثل على عشرات النساء على مدى عدة سنوات، واحتفظ على جهاز الكمبيوتر الخاص به بقائمة بضحاياه وغالبًا صورًا لهن يتبولن ، على الرغم من أن الوزارة قالت إنها لم تكن على علم بتخديرهن من قبله. ولفتت تقارير صحفية سابقة إلى وقوع 200 امرأة ضحية له بين عامي 2009 و 2018. وذكرت صحيفة لوفيغارو أن الموظف السابق كان يعرض على ضحاياه تناول الشاي أو القهوة في بداية المقابلة ، ويغادر لبضع لحظات ثم يعود مع المشروب الذي دس فيه جرعة من فوروسيميد ، وهو دواء مدر للبول.

تقصير الوزارة

المدعي اتهم الوزارة بأنها تتحمل جزء من اللوم ، بسبب “سوء تنظيم خدمات وزارة الثقافة وغياب أي إجراءات لحماية الضحايا والاستماع إلى دعاواهم”. كما تقدمت ست زميلات في الوزارة للتنديد بهجمات مماثلة وسيتم تعويضهن أيضًا كجزء من حكم المحكمة ، على الرغم من عدم الكشف عن المبالغ. عندما ظهرت القضية ، قال وزير الثقافة ، فرانك ريستر ، في ذلك الوقت إنه “تأثر” بما أسماه “الحالة المجنونة للشذوذ”. ب. اعترف لاحقًا لصحيفة امرأة وزعم “كنت أتمنى لو تم توقيفي في وقت سابق”.

(لقطة من غوغل ستريت لمدخل وزارة الثقافة الفرنسية)

ولم يصدر أي تعليق بعد من ريما عبد المالك وزيرة الثقافة الحالية في فرنسا وهي من أصل لبناني وكانت قد غادرت لبنان وهي في العاشرة من عمرها برفقة والديها اللذين هاجرا من لبنان بعد تعرض منزلهما في بلدة جمهور على مشارف العاصمة بيروت للقصف المدفعي إبان فترة الحرب اللبنانية.